Escola Estadual deixa de oferecer lanche extra; Prefeitura mantém alimentação em unidades municipais

Todas as refeições são planejadas e acompanhadas por nutricionistas para garantir a variedade dos cardápios, a qualidade nutricional e a segurança alimentar dos estudantes.

Foto: CSul

Alunos da Escola Estadual Irmão Mário Esdras, em Varginha, receberam recentemente um comunicado informando que o café da manhã oferecido antes do início das aulas será suspenso. A recomendação é para que os estudantes cheguem à escola já alimentados, uma vez que o lanche extra, anteriormente servido, não faz parte da oferta regular de refeições da rede estadual.

A Secretaria de Estado de Educação esclareceu que o lanche adicional foi oferecido por tempo determinado e não integra o cronograma habitual de alimentação escolar. Conforme o órgão, a escola segue recebendo normalmente os recursos para a alimentação dos alunos, com previsão de uma refeição por turno no ensino regular e três refeições para estudantes do período integral.

A Secretaria ainda destacou que mais de 3.400 escolas estaduais em Minas Gerais são atendidas diariamente com alimentação escolar, conforme diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Em nota oficial, a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), reforçou que não houve alteração na oferta de alimentação nas escolas da rede municipal.

Segundo a pasta, os alunos das Escolas Municipais, CEMEIs, CEIV e CEU continuam sendo atendidos com refeições planejadas por nutricionistas, garantindo qualidade nutricional e segurança alimentar.

Confira como é a distribuição das refeições na rede municipal:

Berçário: 5 refeições por dia

5 refeições por dia CEMEI: Desjejum, almoço, lanche da tarde e jantar

Desjejum, almoço, lanche da tarde e jantar Escolas urbanas e projetos (CEIV e CEU): Desjejum, almoço (turno manhã) ou lanche e jantar (turno tarde)

Desjejum, almoço (turno manhã) ou lanche e jantar (turno tarde) Escolas rurais: Desjejum, lanche da manhã (fruta), almoço e lanche da tarde

A administração municipal reforçou seu compromisso com o bem-estar e a nutrição dos estudantes, garantindo a continuidade da alimentação escolar como parte essencial do processo educacional.

Redação CSul, com informações da Prefeitura de Varginha