Escola Estadual de Varginha recebe palestra sobre racismo

A iniciativa aconteceu na última quarta-feira, dia 12 de fevereiro, na E. E. Antônio Correa Carvalho

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) foi convidado pela Escola Estadual Professor Antônio Correa Carvalho para falar sobre questões relacionadas à consciência negra. O conselho foi representado pelo presidente Everton Wilson Ribeiro e pela vice-presidente Érika Tobias.

O convite pela diretora Valdirene Maria, pelo coordenador do Ensino Médio, Gustavo Ribeiro de Souza e pelo professor Nyei Nadeia. A iniciativa aconteceu na última quarta-feira, dia 12 de fevereiro, na escola que fica no bairro Jardim Mont Serrat.

Cerca de 150 alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio participaram do bate-papo. A palestra atende um pedido da Secretaria de Estado de Educação para o acolhimento dos alunos com o intuito de abordar ações antirracistas.

Os conselheiros de Igualdade Racial falaram sobre as iniciativas estão sendo desenvolvidas em parceria com a Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural, dentre elas a Biblioteca Preta que será inaugurada na Biblioteca Pública Municipal, além de outros eventos da área, que acontecerão durante todo esse ano.

De acordo com o presidente do Compir, Everton Ribeiro, a ação vai de encontro com os objetivos defendidos pelo conselho para a conscientização de jovens sobre o racismo. “O Compir pretende abrir esse espaço de diálogo com as crianças e jovens, conscientizando sobre o tema que ainda está muito presente na nossa sociedade”, destacou o presidente.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha