Escola do Legislativo comemora 10 anos com evento na próxima semana

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Neste mês de maio, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Varginha completa 10 anos de história, aprendizado e transformação. Criada em 2015 como uma iniciativa visionária do Legislativo municipal, a Escola tornou-se um espaço de formação cidadã e qualificação contínua, impactando diretamente servidores, vereadores e a população varginhense.

Ao longo de uma década — atravessando quatro legislaturas — a Escola consolidou-se como ponte entre o Parlamento e a comunidade, promovendo o diálogo democrático e o fortalecimento da cidadania por meio de ações educativas. A formação técnica dos servidores da Câmara também se tornou uma frente prioritária, que será ainda mais estratégica nos próximos anos.

A Escola desenvolve programas que alcançam todas as faixas etárias, como o Nasce um Cidadão (crianças), Câmara Jovem(adolescentes), Câmara Mulher, Câmara Sênior e, em breve, o Câmara Universidade. As iniciativas reforçam o compromisso com a inclusão, a participação social e a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres.

Para marcar os 10 anos de atividades, será realizada uma Sessão Solene comemorativa no próximo dia 22 de maio, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. O evento contará com a presença do Presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), Roberto Lamari, e de autoridades locais.

O evento será aberto ao público e os interessados em participar, podem se inscrever pelo email escola@varginha.mg.leg.br. A palestra também será transmitida, ao vivo, pelos canais de comunicação da Câmara de Varginha no Youtube e Facebook.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha