Equipes gestoras se reúnem no centro de excelência em cafeicultura para o lançamento do projeto café na escolas – café com tudo 2023

Foto: Solange Conde/SEDUC

Na última quinta-feira, 11/05, as equipes gestoras da rede municipal de ensino de Varginha, juntamente com a equipe de coordenação da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, se reuniram no Centro de Excelência em Cafeicultura para o lançamento do projeto “Café nas Escolas/Café com Tudo – 2023” e a 1ª FEJUCAFÈ – Festa Junina do Café.

Foram repassadas orientações às equipes para serem incluídas pesquisas e estudos sobre a cultura cafeeira durante todo o desenvolvimento do projeto “Café nas Escolas/Café com Tudo 2023”, nas instituições escolares, nestes meses de maio e junho. Também foi feita a solicitação para que a temática sobre “o café no município” seja incluída na organização e estruturação das Festas Juninas escolares, por meio de ações e projetos pedagógicos, que contemplem todos os segmentos de ensino nas Escolas e CEMEI’s da Rede Municipal.

A culminância do projeto se dará no “VI Desfile das Princesas e Príncipes do Café” e no “VI Concurso de Produções Escolares”, no Theatro Capitólio, no dia 05 de julho. As Festas Juninas também culminarão com as temáticas sobre o café, lançando assim a 1ª FEJUCAFÉ – Festa Junina do Café.

Na reunião também foi firmada a parceria entre a SEDUC e a equipe gestora do Centro de Excelência em Cafeicultura que se disponibilizou para apoiar as ações e atividades a serem desenvolvidas pela Secretaria com expectativa de mais uma parceria de sucesso.

A secretária Municipal de Educação, professora Juliana de Paula Mendonça exaltou a importância do trabalho com a cultura local e referendou a parceria com o Centro de Excelência do Café.

Fonte: Prefeitura de Varginha