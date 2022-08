Equipes gestoras da Rede Municipal de Educação se reúnem início do 2° semestre letivo

Secretária de Educação Juliana de Paula Mendonça deu boas-vindas aos grupos e destacou a importância da atuação de toda a equipe escolar.

Foto: SEDUC

Nos dias 04 e 05 de agosto aconteceram as reuniões para o início do 2º semestre letivo da rede Municipal de Ensino de Varginha, com a participação dos diretores, supervisores e a equipe de coordenação da SEDUC.

A secretária de Educação Juliana de Paula Mendonça deu boas-vindas aos grupos e destacou a importância da atuação de toda a equipe escolar nesse período que se inicia. O momento foi para avaliar o que já foi desenvolvido até aqui e o que pode ser melhorado para a segunda etapa do ano. No ambiente escolar esse processo é crucial para o acompanhamento das metas e a validação do planejamento feito lá no começo do ano. Este foi o momento para identificar as boas práticas já aplicadas e possíveis melhorias para acertar os rumos deste novo semestre, pois a antecipação da organização ajuda a garantir o sucesso do ano escolar.

Cada vez mais, a Secretaria Municipal de Educação reafirma seu compromisso com a educação do município, através de investimentos nos setores pedagógicos e administrativos das instituições escolares, na formação dos seus profissionais e na estrutura da rede municipal, a fim de melhorar a qualidade de ensino em suas instituições escolares.

Fonte: Solange Conde/SEDUC