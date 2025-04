Equipes de futsal de Varginha estreiam com vitória na LIDARP

O próximo compromisso será no dia 26 deste mês, em Serrania, contra Cabo Verde e Escola Falcão de Alfenas.

Foto: Prefeitura de Varginha

A equipe de Futsal Sub 17 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL – de Varginha estreou na Liga Desportiva do Alto Rio Pardo – LIDARP. No último sábado, 29, a equipe varginhense foi a Paraguaçu e venceu o jogo de estreia contra os donos da casa pelo placar de 6×2 com gols de Yan (2), Jean, Túlio, Igor e Yago.

Nessa quarta-feira, 02, a equipe adulta estreou na LIDARP, em Campos Gerais, e também saiu vitoriosa contra a equipe da casa pelo placar de 4×3 com gols de Yan (2), Jean e Kelton. Na próxima, quarta-feira, 09, a equipe adulta vai enfrentar Paraguaçu na casa do adversário.

A comissão técnica composta por Juliano de Lima e Victor Hugo parabenizam os resultados e afirmam que as equipes estão focadas em busca de aprimoramento.

Fonte: Prefeitura de Varginha