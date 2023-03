Equipe da Fundação Cultural participa da 5º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira – Regional Sul

O evento destacou muitos saberes em defesa da promoção e do fomento da gastronomia, da cozinha mineira e do turismo gastronômico.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A equipe da Fundação Cultural, liderada pelo superintendente Marquinho Benfica, participou ontem (23/03) do 5º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira – Regional Sul. Participaram também do evento a equipe do Patrimônio Cultural, Danielle Guimarães e Eliana Costa.

O evento, que aconteceu no Teatro Mestrinho, destacou muitos saberes em defesa da promoção e do fomento da gastronomia, da cozinha mineira e do turismo gastronômico.

“Gostaria de parabenizar todos os organizadores, em especial o presidente da Abrasel Sul de Minas e do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha, André Yuki, pela realização deste evento. Foi um momento muito importante para discutirmos esses aspectos relacionados à cultura e turismo, reunindo dezenas de pessoas de toda região na nossa cidade”, disse Marquinho Benfica.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha