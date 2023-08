Equipe da Fundação Cultural de Varginha participa do Encontro de Gestores de Cultura e Turismo de MG

O evento acontece nos dias 01, 02 e 03 de agosto no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Representando o diretor-superintendente, Marquinho Benfica, os servidores Ana Luiza Romanielo e Agnaldo Montesso, da Fundação Cultural de Varginha, estão participando do 5° Encontro de Gestores de Cultura, Turismo e Circuitos Turísticos de Minas Gerais. O evento acontece nos dias 01, 02 e 03 de agosto no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

Realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o encontro tem como tema “Cultura, turismo e criatividade como indutores do desenvolvimento local sustentável”.

O evento propõe a troca de experiências profissionais entre os participantes, objetivando o planejamento de políticas públicas estruturantes, qualificação e profissionalização dos setores de cultura e turismo, contribuindo para a descentralização desses recursos em todo o estado.

A abertura foi conduzida pelo secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, e pela secretária adjunta da pasta, Milena Pedrosa, que ministraram palestra magna sobre o tema focal do evento. A abertura contou também com a apresentação de Saulo Laranjeira e do Coral Lírico de Minas Gerais.

A programação conta ainda com as palestras “O papel transformador das Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc”, “Minas Criativa e Mais Turistas – cultura e turismo sustentáveis”, “Experiências Imersivas no Turismo”, “Políticas culturais para povos tradicionais e povos originários”, “Audiovisual e Patrimônio Cultural: interfaces e possibilidades de práticas de difusão e educação”, “Patrimônio Cultural e Revolução tecnológica”, dentre outras temáticas.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha