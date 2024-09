EPR Vias do Café realiza mais de 4.900 atendimentos em dois meses de operação

A eficiência operacional da concessionária é comprovada pelo tempo médio de resposta de apenas 5 minutos para a chegada das equipes às ocorrências.

Foto: EPR Vias do Café

A EPR Vias do Café – concessionária responsável pelas rodovias MGC-491, BR-146, MGC-369, LMG-863, BR-265 e MG-167 – completou dois meses de operação nesta quinta-feira (26/9). Durante esse período, a concessionária já realizou 4.962 atendimentos aos usuários das rodovias, incluindo guinchamentos, panes e atendimentos pré-hospitalares. A eficiência operacional da concessionária é comprovada pelo tempo médio de resposta de apenas 5 minutos para a chegada das equipes às ocorrências.

“Os serviços que oferecemos são essenciais para a segurança e bem-estar de todos os usuários das rodovias sob nossa administração. Conseguir atender aos chamados com uma média de apenas 5 minutos reforça nosso compromisso com a agilidade e a qualidade dos serviços prestados à região”, afirma José Salim, diretor executivo da EPR Vias do Café.

Como medida adicional, a concessionária também está desenvolvendo material informativo com dicas de segurança para motoristas sobre como proceder ao avistar animais na pista. Esses materiais serão distribuídos em campanhas educativas e em abordagens diretas nas rodovias.

Operação em números

Nos dois primeiros meses de operação, a EPR Vias do Café registrou:

962 atendimentos realizados aos usuários, distribuídos da seguinte forma: 63 atendimentos por pane seca; 79 atendimentos por pane elétrica; 015 atendimentos por pane mecânica; 810 remoções (661 de veículos leves e 149 de veículos pesados); 217 atendimentos pré-hospitalares;

realizados aos usuários, distribuídos da seguinte forma: 409 acionamentos realizados por meio do telefone 0800 265 0491, solicitando apoio ou informações;

realizados por meio do telefone 0800 265 0491, solicitando apoio ou informações; 599 atendimentos realizados diretamente na rodovia, em que os usuários pediram ajuda presencialmente às equipes da concessionária;

realizados diretamente na rodovia, em que os usuários pediram ajuda presencialmente às equipes da concessionária; 68 incêndios combatidos, sendo que 3 foram de grande proporção.

Com 4 viaturas de inspeção, 3 guinchos para veículos leves, 2 guinchos para veículos pesados, 2 caminhões pipa, 6 ambulâncias, e 6 bases operacionais instaladas estrategicamente ao longo das rodovias sob sua administração, a EPR Vias do Café garante uma resposta rápida e eficiente aos incidentes e emergências​.

Campanha de Segurança Viária

Além dos atendimentos aos usuários, a concessionária está intensificando suas ações para garantir a segurança nas rodovias em relação à presença de animais na pista. Durante os dois primeiros meses de operação, a EPR Vias do Café chegou a resgatar, inclusive, um veado-mateiro.

Segundo estimativas do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas (CBEE), ligado à Universidade Federal de Lavras (Ufla), de Minas Gerais, cerca de 5 milhões de animais de grande porte são atropelados anualmente nas estradas brasileiras. Diante deste cenário, a concessionária está desenvolvendo uma campanha educativa focada na conscientização dos motoristas sobre como proceder ao encontrar animais na pista. A campanha também busca sensibilizar proprietários rurais sobre a importância de manter suas cercas em bom estado, prevenindo a fuga de animais para as rodovias.

“Estamos comprometidos em atuar de forma preventiva, seguindo as melhores práticas de segurança e manejo da fauna, garantindo que os motoristas e os animais estejam protegidos”, ressalta José Salim, diretor executivo da EPR Vias do Café.

Dicas de Segurança para Motoristas:

A concessionária também compartilha orientações para que os motoristas possam trafegar com segurança no caso de se depararem com animais na pista:

– Respeite o limite de velocidade : Isso é crucial para evitar acidentes, pois permite tempo suficiente para reagir à presença de animais ou outros perigos na pista.

: Isso é crucial para evitar acidentes, pois permite tempo suficiente para reagir à presença de animais ou outros perigos na pista. – Ao avistar um animal na pista, mantenha a calma e reduza a velocidade : Evite buzinar, pois o som pode assustá-lo, levando o animal a ter uma reação imprevisível.

: Evite buzinar, pois o som pode assustá-lo, levando o animal a ter uma reação imprevisível. – Não use o farol alto : A luz intensa pode assustar o animal, fazendo com que ele reaja de maneira inesperada ou fique paralisado.

: A luz intensa pode assustar o animal, fazendo com que ele reaja de maneira inesperada ou fique paralisado. – Ao ultrapassar um animal, faça o contorno por trás : Isso minimiza a reação do animal. Bois e vacas não costumam recuar, ao contrário de cavalos, que podem ter reações imprevisíveis.

: Isso minimiza a reação do animal. Bois e vacas não costumam recuar, ao contrário de cavalos, que podem ter reações imprevisíveis. – Em caso de boiadas ou grupos de animais, trafegue em primeira marcha : Não buzine e mantenha os vidros fechados.

: Não buzine e mantenha os vidros fechados. – No caso de animais de pequeno porte, como cachorros, evite manobras bruscas : Antes de frear ou desviar, verifique pelo retrovisor se há veículos próximos.

: Antes de frear ou desviar, verifique pelo retrovisor se há veículos próximos. – Avise a concessionária: Pare o veículo em um local seguro e ligue imediatamente para o telefone de atendimento gratuito da EPR Vias do Café 0800 265 0491 e informe a localização exata e o tipo de animal.

Fonte: EPR Vias do Café