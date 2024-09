EPR Vias do Café intensifica ações de segurança durante a Semana Nacional do Trânsito

Campanhas educativas incluem a distribuição de materiais e orientações sobre cansaço ao volante, direção preventiva e saúde dos condutores

Foto: EPR Vias do Café

A EPR Vias do Café, responsável pela gestão de mais de 400km de rodovias da região, reforça seu compromisso com a segurança viária durante a Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro. As atividades educativas, realizadas em parceria com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Sest/Senat, DER-MG e GM Varginha, acontecem em diversas rodovias da região.

“A segurança no trânsito não se resume apenas em cumprir regulamentos, mas de compreender como cada ação impacta diretamente a vida de todos. Quando cada motorista, motociclista, caminhoneiro ou pedestre age com responsabilidade e respeito, construímos juntos um ambiente mais seguro. A harmonia no trânsito é resultado da boa convivência e do compromisso coletivo em preservar vidas”, afirma Diogo Santiago, diretor presidente do Núcleo Minas do Grupo EPR.

As campanhas, que incluem a distribuição de materiais informativos e orientações sobre cansaço ao volante, direção preventiva e saúde dos condutores, reforçam o tema da Semana Nacional do Trânsito deste ano, “Paz no trânsito começa por você”, escolhido por votação popular.

Programação das ações em parceria com a PMRV, SEST/SENAT, DER-MG e GM Varginha:

18/09: Balança Três Corações – 9h30 às 10h30;

19/09: CMG-491 | Km 239 – 8h30 às 10h30;

19/09: CMG-491 e MG-167 – 10h30 às 12h;

21, 22 e 23/09: MG 167 – Operação Romaria Padre Victor – 7h às 20h;

20/09: BR 459 – km 105 Leste – 20h às 22h;

23/09: SEST/SENAT Varginha Jornada do Conhecimento – 15h às 17h;

24/09: BR 265 – 10h às 12h;

24/09: BR 265MG 290 – km 32 – 16h às 18h;

25/09: CMG-491/BR-265/MG-167/BR-146 – 8h às 17h;

25/09: SEST/SENAT/Varginha – Ciclo de Negócios – 17h às 19h;

Fonte: EPR Vias do Café