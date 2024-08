EPR Vias do Café é acionada quase 800 vezes na primeira semana de operação

Levantamento detalha os atendimentos de socorro mecânico, guincho, médico, apoio operacional e inspeção de trânsito

Foto: EPR Vias do Café

Em sua primeira semana de operação, a EPR Vias do Café – concessionária que administra as rodovias MGC-491, BR-146, MGC-369, LMG-863, BR-265 e MG-167 – realizou 796 atendimentos em pista entre os dias 26 de julho e 1º de agosto. Destes, 437 foram apoios operacionais solicitados pelos usuários, sendo 423 por pane mecânica, e 241 inspeções de trânsito realizadas pelas viaturas da empresa que percorrem os 432,8 quilômetros concessionados.

A equipe da EPR também efetuou a remoção por guincho de 56 veículos, atendeu ao chamado de socorro mecânico de 26 usuários e despachou as equipes para o combate a incêndio 9 vezes. O balanço revela ainda que foram realizados 27 atendimentos pré-hospitalares (APH) aos usuários das rodovias.

“Nossas equipes estão 24h à disposição para atendimento ao usuário, seja ele médico ou mecânico. Ainda assim, reforçamos e orientamos sobre a importância de realizar a revisão periódica nos veículos antes de pegar a estrada. Além de evitar contratempos, a revisão periódica é uma forte aliada na prevenção de acidentes”, explica José Salim Fraiha, diretor-executivo da EPR Vias do Café.

Os profissionais que trabalham à frente desses serviços são acionados pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que recebe os chamados e, imediatamente, avisa as equipes mais próximas para que o atendimento ocorra no menor tempo possível.

No total, são 6 Bases de Atendimento ao Usuário localizadas em Monte Santo de Minas, Muzambinho, Campos Gerais, Paraguaçu, Santana da Vargem e Três Corações. As bases de atendimento estão equipadas com ambulâncias, guinchos entre leves e pesados, viaturas de inspeção de tráfego, caminhões de combate a incêndio, além de carretinha para apreensão de animais.

As viaturas de inspeção percorrem as rodovias 24 horas por dia. Se durante o percurso, a equipe visualizar qualquer fato incomum na rodovia ou algum usuário necessitando de apoio, eles realizam o primeiro atendimento e ficam à disposição.

O atendimento em pista prestado pela EPR Vias do Café é gratuito. Em caso de emergência, os usuários podem ligar para o número 0800 265 0491, que também fornece informações sobre a estrada, incluindo bloqueios e trechos em obras. Na primeira semana de operação, foram 420 ligações para o 0800.

Sobre a EPR

A EPR é uma plataforma de investimentos em concessões de rodovias e mobilidade. Hoje, o grupo administra três concessões de rodovias nos estados de Minas Gerais – EPR Triângulo, EPR Sul de Minas e EPR Vias do Café – e uma no Paraná, a EPR Litoral Pioneira. A partir do dia 6 de agosto, estará operando também a EPR Via Mineira, completando quatro concessões no território mineiro.

Fonte: EPR Vias do Café