EPR Vias do Café divulga cronograma de manutenção das rodovias ao longo desta semana

Foto: EPR Vias do Café

Entre os dias 26 de fevereiro e 03 de março, as obras de conservação e manutenção de pavimento continuam em trechos das rodovias administradas pela EPR Vias do Café.

Todas as obras seguirão o cronograma indicado em condições normais de operação e clima, com início às 7h e o acesso a via totalmente liberado para o tráfego diariamente após a paralisação das atividades às 17h.

Ao longo desta semana estão previstos serviços de reparo localizado, fresagem e recomposição, microrevestimento, tapa buraco, refilamento de plataforma, roçada mecanizada, drenagem e limpeza em geral das rodovias, sinalização e implantação de tacha e dispositivos de segurança.

Confira os trechos com interdição parcial ou total das faixas de rolamento das rodovias com operação pare e siga até domingo (03/03):

CMG-491

Entre o km 14,9 e km 31,8 – trecho entre Monte Santo de Minas e São Sebastião do Paraíso.

Entre o km 10 e km 50 – trecho entre Monte Santo de Minas e São Sebastião do Paraíso

Entre o km 39,9 e km 44,9 – trecho de Monte Santo de Minas.

Entre o km 110,7 e km 157,1 – trechos entre Muzambinho a Areado.

Entre o km 80,3 e km 53 – trechos entre Muzambinho a Arceburgo.

Entre o km 175,3 e km 246 – trechos entre Três Corações e São Sebastião do Paraíso.

Entre o km 157 e km 182 – trecho de Alfenas.

Entre o km 203,3 e km 207,1 – trecho de Paraguaçu.

Entre o km 239,5 e km 262 – trecho entre Varginha e Três Corações.

Entre o km 262,4 e km 5 – trecho entre Três Corações e São Sebastião do Paraíso.

Trabalho Noturno – Entre o km 254,5 e km 247, 5 – trecho de Varginha

Com o objetivo de minimizar os impactos no tráfego, as obras de recuperação do pavimento entre o km 254,5 e km 247,5, próximo do parque de Exposições em Varginha estão sendo realizadas no período noturno, com operação Pare e Siga.

26/02 (Segunda-feira) a 03/03 (Domingo): 19h às 7h.

BR-146

Entre o km 505,3 e km 532,3 – trecho entre Guaxupé e Muzambinho.

MG-167

Entre o km 40 e km 43,7 – trecho de Varginha.

BR-265

Entre o km 338,4 e km 403,3 – trechos entre Lavras e Boa Esperança.

Entre o km 368,8 e km 433,4 – trechos entre Nepomuceno a Boa Esperança.

No km 397 – trecho de Nepomuceno.

No km 426,3 – trecho de Boa Esperança.

LMG-863

Entre o km 0,0 e km 4,8 – trecho de Boa Esperança.

CMG-369

Entre o km 124,4 e km 188,5 – trecho entre Boa Esperança e Alfenas.

Entre o km 125,2 e km 119,6 – trecho de Campos Gerais.

Entre o km 130 de km 155 – trecho de Campos Gerais.

Entre o km 135,2 e km 145,2 – trecho de Campos Gerais.

Entre o km 155,2 e km 165,2 – trecho de Campos Gerais.

Entre o km 180,2 e km 170,2 – trecho de Alfenas.

Entre o km 183,2 e km 119,6 – trecho entre Alfenas e Campos Gerais,

Atenção!

Os condutores devem respeitar a sinalização e legislação de trânsito. Só ultrapasse em locais permitidos e quando houver tempo e distância para concluir a manobra com segurança. Em caso de chuva, reduza a velocidade, ligue os faróis e mantenha à distância segura entre os veículos.

As rodovias estarão devidamente sinalizadas com placas indicando desvios e manobras a serem realizadas pelos motoristas, além da velocidade. Em locais onde há obras a velocidade permitida da via é reduzida para 40km/h.

Fonte: EPR Vias do Café