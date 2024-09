EPR Vias do Café combate 59 episódios de incêndio em 30 dias de operação

Concessionária utilizou 250 mil litros de água para conter chamas às margens das rodovias

Foto: EPR Vias do Café

A EPR Vias do Café, concessionária que administra as concessões do Governo de Minas na região, utilizou oito colaboradores e dois carros-pipa para combater 59 ocorrências de combate a incêndios em 30 dias de operação. Foram consumidos 250 mil litros de água para conter as chamas às margens das rodovias sob a responsabilidade da concessionária. Neste período, a maior incidência de queimadas foi registada na CMG-491 com 32 ocorrências, BR -265 com 12 focos combatidos e MG-167 com 11 incêndios.

A atuação da concessionária vai desde a sinalização e monitoramento dos focos de incêndio até utilização de efetivo, equipamentos especializados e viaturas como carros-pipa para conter as chamas. “Com o clima seco, o risco de incêndios aumenta significativamente. Trabalhamos para evitar especialmente os episódios mais graves. Atuamos na conscientização de usuários e comunidade e no combate sistemático dos focos quando eles surgem nas áreas sob a nossa responsabilidade”, destaca José Salim Fraiha, diretor-executivo da EPR Vias do Café.

De acordo com Salim, os incêndios não apenas degradam a qualidade do solo e destroem a vegetação, mas também poluem o ar e resultam na morte de animais, seja pelas chamas ou por atropelamentos enquanto tentam escapar. O executivo alerta que durante a estação seca, o risco de queimadas nas rodovias é ainda maior, e a combinação de ventos fortes com a falta de chuva pode transformar pequenos focos de fogo em grandes desastres naturais e causar acidentes graves.

“A colaboração dos moradores das áreas vizinhas e dos usuários da rodovia é essencial. Pedimos que todos evitem jogar pontas de cigarro na estrada, soltar balões, acender fogueiras ou promover queimadas não autorizadas”, alerta o executivo.

Precauções para motoristas

Caso se depare com fogo ou fumaça na estrada, o motorista deve tomar as seguintes medidas preventivas para evitar acidentes: fechar os vidros do veículo, manter uma distância segura do carro à frente, trafegar com os faróis baixos acesos, evitar ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento e não parar na faixa de rolamento.

A EPR Vias do Café orienta os usuários que avistarem fogo ou fumaça na rodovia, após chegarem em um local seguro, a entrarem em contato pelo número 0800 265 0491. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia. A concessionária reforça a importância de não dirigir falando ao celular, ainda mais em uma situação adversa na rodovia.

Fonte: EPR Vias do Café