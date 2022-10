Engenharia Agronômica do Unis marca presença no 46° Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras

Prof. Gustavo Rennó Reis Almeida apresentou um trabalho intitulado: “Efeito da aplicação de maturador e dessecantes na colheita do café”.

Foto: Unis

Entre os dias 18 e 21 de outubro, alunos, ex-alunos e um professor do curso de Engenharia Agronômica do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis) marcaram presença no 46° Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, em Poços de Caldas (MG), a primeira edição presencial do evento desde o início da pandemia.

No evento, o Prof. Gustavo Rennó Reis Almeida apresentou um trabalho intitulado: “Efeito da aplicação de maturador e dessecantes na colheita do café”. Em outro momento, o aluno Miguel Junqueira Botrel, apresentou o seu trabalho de conclusão de curso orientado pelo Prof. Gustavo, com o tema: “Eficiência no recolhimento do café de chão em diferentes manejos com arruador”.

O ex-aluno do curso Jose Marcos Destefani Silva, também apresentou um trabalho de pesquisa no evento, intitulado: “Uso do silicato de magnésio em comparação a outras fontes de magnésio utilizadas na cafeicultura”.

Durante o Congresso, o Prof. Gustavo Rennó também foi agraciado com a premiação de Medalha do Mérito Cafeeiro 2022, devido ao importante papel que ele tem desempenhado para o setor cafeeiro.

Fonte: Unis