Engenharia Agronômica do Unis estimula o empreendedorismo e a extensão universitária

As palestras aconteceram em várias propriedades da região: Três Pontas, Carmo da Cachoeira, Campanha, Varginha, Elói Mendes e Três Corações e foram abertas para o público externo.

Alunos do 3º e 4º períodos do curso de Engenharia Agronômica do Unis conduziram o Projeto Integrador Extensionista que teve como tema: “Empreendedorismo e Extensão na Agronomia”.

“É muito gratificante ver os resultados do projeto extensionista do curso. Os alunos tiveram que abrir uma empresa, colocar nome, criar a logo e as redes sociais como o Instagram e fazer o marketing de alguma prática extensionista para levar as informações aos produtores. Para tanto, entraram em contato com engenheiros agrônomos e profissionais da área, acompanhados por mim, de forma a despertar neles o olhar empreendedor. Muitos perceberam que há mercado para isto, seja na parte de gestão, consultoria, extensão, além de contarem com nossos professores. Os alunos desenvolveram um Programa de Palestras e Práticas Extensionistas para apresentar aos produtores, com a ajuda dos professores Lúcio Caldeira e Valentim Calenzani, fizeram o Marketing de suas palestras, distribuíram folders, fizeram vídeos e propagandas, com a ajuda do Prof. César Fernandes, apresentaram os resultados e divulgaram suas ações com a exposição de banner no III JEATEC”, disse a coordenadora do curso, Profa. Polyana Andrade.

Ao todo foram nove grupos participantes, dentre as temáticas, foram abordadas “Gestão e Consultoria”, “Controle de Plantas Daninhas”, “Manejo de Controle de Doenças”, “Uso de Herbicidas em Lavouras de Pokan”, “Periciamento Ambiental”, “Vendas Online de Café”, “Uso de Drones em Lavouras” e “Manejo Biológico do Solo”.

Para o participante do Projeto, o aluno João Pedro Oliveira: “Realizar esse trabalho foi uma experiência muito gratificante, pois foi a primeira vez que falamos direto com o produtor como futuros profissionais. Apresentar o trabalho em sala com nossos colegas de formação já dá um frio na barriga, agora foi com o produtor diretamente, foi uma experiência que nunca vou me esquecer. Fizemos o nosso post convidando o público que se interessasse em comparecer à nossa palestra, cujo tema foi ‘Manejo Biológico do Solo’. Compareceram 18 produtores. A temática que escolhemos foi com o intuito de abordar uma prática que muitos produtores não observam ou deixam a desejar, pois, por vezes, olham só a planta do solo para cima e se esquecem de que o mais importante fica para baixo, que são as raízes. Em nossa palestra mostramos as principais problemáticas encontradas no cafeeiro, que são: Nematóides, Podridões radiculares e Tombadeiras. Após as palestras, os produtores relataram que foi muito importante para eles, porque eles realmente não davam tanta atenção ao solo para baixo. Sendo assim, foi gratificante demais realizar esse trabalho, ter essa interação com o produtor foi muito oportuno”.

