Enfermagem do Unis realiza simulação de paciente com inflamação em aula prática

A metodologia aplicada aproximou os alunos da realidade hospitalar, proporcionando uma experiência rica e educativa.

Foto: Grupo Unis

Na última quinta-feira (22/08), os alunos do 3º e 4º períodos do curso de Enfermagem do Grupo Unis participaram de uma aula de simulação clínica onde enfrentaram o desafio de lidar com um paciente que apresentava sinais de inflamação. A atividade prática permitiu que os estudantes aplicassem seus conhecimentos teóricos em um ambiente controlado, porém realista.

“A aula foi excelente, adorei as dinâmicas. Aprendemos muito mais quando trabalhamos dessa forma, especialmente considerando nossa rotina intensa. Foi incrível ver até mesmo colegas que normalmente não se envolvem tanto participando ativamente. O ambiente foi muito agradável, e isso facilitou ainda mais o nosso aprendizado,” destacou Ana Elisa Pereira dos Santos, aluna do 4º período de Enfermagem.

Durante a aula, os estudantes foram divididos em grupos, e cada grupo foi responsável por criar um cenário que envolvia a causa da inflamação, o tipo de agressão, sinalização celular, além de discutir os aspectos da inflamação aguda e crônica, e as intervenções necessárias por parte do enfermeiro. A metodologia aplicada aproximou os alunos da realidade hospitalar, proporcionando uma experiência rica e educativa.

Para a professora Adriana A. P. Pineli, que conduziu a atividade, “é preciso criar situações problemas para que o aluno possa colocar em prática a teoria, ser ativo na aprendizagem”.

Ranieli Aparecida Alves, também aluna do 4º período, destacou a importância dessas práticas: “A prática de laboratório foi e é um momento crucial para nossa formação como acadêmicos de enfermagem. Por meio de simulações realísticas, tivemos a oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos em situações práticas, o que é fundamental para o nosso desenvolvimento de habilidades, sendo essencial para nossa preparação para o ambiente profissional. Além disso, as atividades práticas fomentam o pensamento crítico, a resolução de problemas e incentivam a colaboração e a comunicação eficaz, habilidades indispensáveis para o trabalho em equipe na área da saúde”.

A experiência demonstrou a eficácia de aulas práticas como essa na formação dos futuros enfermeiros, oferecendo aos alunos uma visão clara das demandas e desafios do ambiente hospitalar.

Fonte: Grupo Unis