Enfermagem do Grupo Unis promove conscientização sobre HPV na comunidade

Estudantes do Curso de Enfermagem do Grupo Unis, dos 3º e 4º períodos, lideraram uma iniciativa transformadora na educação em saúde pública com o Projeto Integrador Extensionista “Enfermagem na Comunidade: Desvendando o HPV”. Sob a orientação da professora Adriana Alves Pereira Pineli, os alunos dedicaram esforços significativos para disseminar informações cruciais sobre o vírus HPV e promover práticas de prevenção eficazes.

O projeto visou esclarecer a comunidade local e regional sobre a complexidade do HPV, incluindo suas formas de contágio, sintomas característicos e, crucialmente, as diversas estratégias de prevenção disponíveis, enfatizando a importância da vacinação. Em uma série de intervenções realizadas em várias instituições escolares, tanto públicas quanto privadas, os estudantes alcançaram um público de 788 pessoas.

“Nosso objetivo foi empoderar a comunidade com o conhecimento necessário para proteger sua saúde contra o HPV”, comentou a professora Adriana Alves Pereira Pineli. “Nossos alunos não apenas educaram, mas também incentivaram práticas saudáveis ​​que podem fazer uma diferença duradoura na prevenção de doenças.”

O Projeto Integrador Extensionista não apenas demonstrou o compromisso do Grupo Unis com a educação e serviço à comunidade, mas também destacou o potencial transformador dos futuros profissionais de Enfermagem em liderar iniciativas de saúde pública com impacto tangível.

