O ACIV Jovem é uma realização da Associação Comercial de Varginha em parceria com a UNIFAL Campus Varginha.

Foto: ACIV

Aconteceu na tarde desta quinta-feira (23) o encerramento do programa ACIV Jovem 2023. O evento aconteceu no auditório da UNIFAL e contou com a apresentação dos grupos de trabalho com projetos de melhorias para Varginha.

“É muito bonito ver que os jovens realmente se dedicaram e pesquisaram sobre os temas que apresentaram. São projetos importantes e que visam melhorias para toda a cidade”, disse Anderson Martins, presidente da ACIV.

O projeto vencedor foi o Parklet Coberto, proposta que apresentou a possibilidade de instalação de parklets no centro da cidade, trazendo mais conforto aos consumidores.

Os outros projetos apresentados foram:

Restaurante Inclusivo, para pessoas com qualquer tipo de deficiência;

Aplicativo para pesquisa de produtos com melhores preços no comércio de Varginha;

Instalação de mais banheiros e bebedouros públicos.

“Todos aqui são vencedores e mereciam ganhar, mas precisávamos escolher um vencedor. De acordo com a comissão formada por mim e os professores da UNIFAL, o projeto do Parklet foi o mais bem estruturado”, destacou Anderson.

A ACIV premiou ainda a aluna Nicoly Belchior Assalim com um notebook. Ela foi a vencedora. Ela esteve presente em todas as aulas e participou ativamente do projeto apresentado.

O ACIV Jovem é uma realização da Associação Comercial de Varginha em parceria com a UNIFAL Campus Varginha.

Fonte: ACIV