Empresa KDP Brasil Global inaugura sua filial em Varginha

Foto: Prefeitura de Varginha

A semana começou com a inauguração da nova sede de mais um a grande empreendimento para Varginha. A KDP Brasil Global Sourcing, que na segunda-feira, 20 de maio, inaugurou sua filial no bairro Santa Luiza, durante solenidade que contou com as presenças dos executivos do grupo e do Prefeito Védi Melo, do Vice-prefeito Leonardo Ciacci, do empresário Breno Paiva, diretor do Porto Seco, além de empresários do ramo cafeeiro.

“A KDP é uma empresa de Café dos Estados Unidos e Canadá, com operação de compras através da Suíça. Originamos cafés Verde para operações de torra, em ambos os países, e hoje estamos muito orgulhosos de nos juntarmos a pujança do comércio de Varginha. Somos uma multinacional, um dos maiores fabricantes de cápsulas para café da América do Norte, disse Beto Pimentel, manager, coffee Sourcing”. Segundo ele, outro atrativo foi a presença dos maiores produtores e dos grandes exportadores na cidade: “Isso sem contar o Porto Seco que é importante para a logística das nossas operações. Além do que, Varginha está em constante crescimento e mais empresas estão chegando, o que demonstra a força do Café de Varginha”.

“Nos sentimos muito honrados com as presenças do prefeito Vérdi e do vice Leonardo na nossa inauguração”, finalizou Beto Pimentel.

Fonte: Prefeitura de Varginha