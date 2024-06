Empresa apresenta drones que atuarão no combate aos focos do Aedes em 49 municípios da SRS Varginha

O Governo de Minas investiu mais de R$ 1,4 milhão para a utilização dos drones pelos municípios da Regional.

Foto: Thayane Viana

A empresa GRS80 apresentou, nos dias 13 e 14/6, os drones que serão utilizados no combate a focos do mosquito Aedes aegypti aos técnicos da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Varginha e de 49 dos 50 municípios que fazem parte da área de abrangência da SRS. O Governo de Minas investiu mais de R$ 1,4 milhão, de acordo com a Resolução SES/MG nº 9.035, para a utilização dos drones pelos municípios da Regional.

O encontro ocorreu no auditório da Universidade Federal de Alfenas (Unifal) campus Varginha, onde foi ofertada uma capacitação sobre o papel dos agentes municipais na elaboração do plano de trabalho, definição de áreas mapeadas e eliminação de focos identificados. Além das orientações, foi feita a demonstração prática da atuação do drone no campo de futebol da universidade, com um sobrevoo sobre a sede e simulação da aplicação do larvicida pelo drone em local de difícil acesso aos agentes de endemias.

A Resolução SES/MG nº 9.035, de 26 de setembro de 2023, definiu as regras de financiamento do projeto de caráter transitório por meio de incentivo financeiro para utilização de VANT (Veículos Aéreos Não Tripulados), conhecidos como “drones”, como suporte às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.

De acordo com a Resolução, o investimento do Governo do Estado de Minas Gerais para a contratação dos drones é de R$ 30.532.211,70 por ano. Os recursos financeiros deverão ser executados até 31/12/2025.

O valor total investido pelo Estado nessa política nos 50 municípios da macrorregião de Saúde Sul, conforme a Resolução SES/MG, será de mais de R$ 1,4 milhão. O valor pago até o momento para a execução do serviço corresponde à metade.

Na macrorregião de Saúde sul, a contratação da empresa prestadora do serviço como suporte às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, instituído pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.366/2023, foi realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS) Circuito das Águas.

O diretor executivo do CIS Circuito das Águas, Josimar Jorge dos Reis, explica que, dos 50 municípios da macrorregião de Saúde Sul, 47 fizeram parte como integrantes deste processo e diante do cumprimento da Resolução SES/MG nº 9.035. “Posteriormente, Lavras e Varginha que, por critérios da resolução, poderiam fazer contratação direta, manifestaram interesse em adesão a este mesmo processo licitatório e foram autorizados pela Diretoria Executiva do CIS Circuito das Águas”, disse Josimar Reis. Dessa forma, apenas Três Corações, na região da SRS Varginha, segue com processo de licitação para contratação individual do serviço.

O coordenador de Vigilância em Saúde da SRS Varginha, Demétrio Junqueira, avalia a ação como inovadora e fundamental. “Essa parceria entre Estado, empresa e municípios, com o uso da tecnologia no combate aos focos do Aedes aliada ao trabalho de campo, é essencial para combater os adoecimentos”, Ele destaca que, em 2024, estamos vivendo o pior ano de epidemia de dengue registrado no país, com números de casos e óbitos expressivos em Minas Gerais e região da SRS Varginha.

Atuação dos drones

O projeto, denominado na região como “Voo Pela Saúde”, vai utilizar drones para realizar levantamentos aéreos, identificar e tratar locais de difícil acesso, contribuindo significativamente para a redução de casos de arboviroses como dengue, zika e chikungunya.

O processo de planejamento e estratégia das áreas a serem sobrevoadas serão definidos em conjunto com os municípios de atuação. A empresa deverá desenvolver um plano detalhado de rotas de voos que atenda às áreas prioritárias condizentes com os critérios epidemiológicos e entomológicos relatados pelos gestores municipais.

A empresa irá executar o mapeamento de 30% das áreas urbanas de cada município, de acordo com a prioridade apontada nas avaliações dos planos de ação municipais, ainda no segundo semestre deste ano.

“No próximo ano também será feito o mapeamento de 30% da área urbana e o município tem autonomia de definir se será avaliada a mesma área para analisar o que aprimorou, por exemplo, ou outra, de acordo com a sua necessidade”, completa Amanda Ferreira Queiroz, referência técnica em arboviroses da SRS Varginha.

Felipe Coutinho, executivo da GRS80, explicou que após a captação das imagens registradas pelo drone, será feita a análise pela equipe da empresa, mapeando os focos e fornecendo os dados para o sistema de georeferenciamento que os agentes poderão ter acesso via um aplicativo. “Os pontos inacessíveis podem ser tratados com a aplicação do larvicida por drone”.

O tratamento dos criadouros georreferenciados pelo drone serão prioritariamente de responsabilidade das equipes de campo. A empresa contratada somente poderá atuar no tratamento em áreas específicas com focos e criadouros, sendo áreas de difícil acesso pelos Agentes de Combate a Endemias (ACE) e acordadas com os gestores municipais.

O Comitê Regional de Enfrentamento das Arboviroses irá realizar a avaliação dos planos de ação que foram elaborados pelos municípios para a atuação dos drones, deliberando sobre a proposta e estabelecendo a prioridade de atendimento pelo CIS e a empresa contratada.

É importante destacar que a equipe que atuará no mapeamento por drones na região atuará em conjunto com equipes municipais, devidamente uniformizada com colete do “Voo pela saúde” e não fará abordagens diretas a moradores. As imagens captadas terão finalidade exclusiva de monitoramento de locais de risco para focos do Aedes, como: matas de difícil acesso, calhas, caixa d’água, piscinas sem tratamento, materiais acumulados, dentre outros.

Fonte: SES-MG