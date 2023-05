Em abril inflação em Varginha teve diminuição

Em abril, novamente o grupo com maior elevação nos preços médios foi transporte, ocasionado pela alta nos preços do etanol e gasolina.

O Índice Municipal de Preços ao Consumidor de Varginha (IMPC-Unis), calculado pelo Departamento de Pesquisa do Unis e GEESUL, teve em março queda de -0,56%, após dois meses seguidos de alta. No período de doze meses, entre abril de 2022 e abril de 2023, a inflação acumulada na cidade é de 2,04%.

O IMPC-Unis é um indicador que mede a inflação geral na cidade a partir do comportamento médio dos preços de 5 grandes grupos de gastos: Alimentação, Habitação, Transporte, Educação e Comunicação. Estes grupos são divididos em 11 subgrupos e 44 itens que totalizam 503 preços coletados.

Em abril, novamente o grupo com maior elevação nos preços médios foi transporte (1,05%), ocasionado pela alta nos preços do etanol (6,02%) e gasolina (0,36%). No caso do etanol, a cana-de-açúcar ainda estava em início de safra, mas no curto prazo a intensificação da moagem poderá melhorar a oferta e contribuir para quedas nos preços médios. Já o diesel apresentou tênue diminuição (-0,63%).

O segundo grupo a apresentar alta foi alimentação (0,43%). Os maiores aumentos foram tomate (19,18%), alho (18,30%) e pão francês (4,50%), no caso dos dois primeiros em virtude de uma forte queda na oferta. As quedas mais acentuadas ocorreram com batata (-22,98%), óleo de soja (-11,36%) e cebola (-6,69%) em razão de melhorias na disponibilidade destes produtos.

O grupo habitação foi o único a apresentar queda (-2,99%). O destaque de alta ficou com os produtos de limpeza geral da residência (1,12%). Enquanto que as quedas mais consideráveis foram no gás de cozinha (-5,14%) e itens de higiene pessoal (-0,36%).

Os grupos educação e comunicação apresentaram estabilidade.

Neste mês de abril ficou evidenciado que a queda ocorrida no grupo habitação compensou as altas nos grupos alimentação e transporte. O índice oficial de inflação do Brasil (IPCA) ainda não foi divulgado (previsão é para o dia 12/05), mas o resultado em Varginha apresentou certas semelhanças com outro indicador nacional de inflação, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M – FGV), cujo resultado foi -0,95%. No caso do IGPM os grupos de alimentação e transporte também apresentaram alta, mas quedas em matérias-primas como milho e soja contribuíram para o índice ficar negativo.

A chegada da entressafra de produtos alimentícios como o leite e hortifrutigranjeiros pode influenciar o comportamento da inflação no curto prazo, contribuindo de maneira altista no índice geral. Já em relação aos combustíveis, espera-se uma queda no preço do etanol. Nesse sentido, acredita-se que o comportamento dos preços nos demais grupos, especialmente habitação, será decisivo para os resultados do IMPC no próximo mês.

