Egressa do curso de Fisioterapia do Unis conclui mestrado em Ciências da Reabilitação na Unifal

Lívia possui experiência na área de Fisioterapia, com ênfase em Fisioterapia Neurofuncional, Saúde Pública, metodologia científica e estatística.

Foto: Grupo Unis

Lívia Maria Ribeiro Rosário, concluiu sua graduação no Grupo Unis em 2021. Logo quando se formou, prestou o processo seletivo para o mestrado, através do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL/MG).

“Sou eternamente grata a todos professores, pois eles enxergaram em mim essa vocação científica e me deram a base necessária. Até hoje eles me ajudam muito e também colaboro com eles. É muito gostoso poder olhar para trás e poder dedicar essa conquista aos meus professores. Participei dos congressos internacionais do Unis e de outros também! Eu sabia que eles iriam me ajudar muito a passar no mestrado. Eu fui aluna de Iniciação Científica pelo período quase todo da faculdade (2017-2020), quando formei. Sou verdadeiramente apaixonada pela pesquisa e pela docência. Então, quando eu conheci a Iniciação científica, nunca mais quis sair”, reflete Lívia.

Lívia possui experiência na área de Fisioterapia, com ênfase em Fisioterapia Neurofuncional, Saúde Pública, metodologia científica e estatística. Foi pesquisadora bolsista da Fapemig pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) durante os anos de 2017-2019 e 2020-2021. Atua sobretudo nos seguintes temas: Dançaterapia; Doenças neurodegenerativas no adulto e Transtornos Invasivos do Neurodesenvolvimento. Atualmente é fisioterapeuta da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Sapucaí (MG).

“Sou apaixonada pela dança como recurso terapêutico. Meu projeto do mestrado é intitulado: Efeitos da Dança nas Habilidades Funcionais em Atividades Diárias de Crianças com TEA. Pesquisei sobre os efeitos terapêuticos da dança no ganho de habilidades em atividades diárias, que hoje é o principal foco de dependência deste público. Além disso, pesquiso também no público neurofuncional adulto, em especial dor, que é minha principal área de atuação no setor público.” concluiu Lívia.

Fonte: Grupo Unis