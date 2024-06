Efeito do piso do terreiro no tempo de secagem do café é estudado na Fazenda Experimental de Varginha

Conclui-se que: as temperaturas na massa de café sobre o terreiro de piso de cor preta são mais elevadas e, com isso, o tempo de secagem é reduzido.

A secagem dos frutos de café no pós-colheita é uma operação muito importante na definição da qualidade do produto. Ela pode ser feita ao sol em terreiros, ou em secadores, ou em combinação dos dois sistemas.

No terreiro, o café é seco pela exposição ao sol, onde o efeito na seca, retirando a umidade dos frutos de café, se dá, principalmente, pelas temperaturas junto ao terreiro. Os terreiros de secagem de café podem ser construídos com piso de tijolos, de cimento, de asfalto ou, mesmo, da própria terra ou chão batido. O tipo pode influir na secagem através das características de absorção da umidade dos frutos postos a secar, e da temperatura obtida pela insolação.

Foi realizado um trabalho para testagem, em condições do piso natural de terreiro, do efeito de diferentes colorações, cobrindo a área onde é feita a secagem, visando estudar as temperaturas e, principalmente, a ação sobre o tempo de secagem do café. O estudo foi efetuado no terreiro cimentado da Fazenda Experimental de Varginha. Sobre esse terreiro, foram compostos os tipos de tratamentos, com as quatro cores ensaiadas: branca, vermelha, preta e a natural, da cor do próprio piso cimentado.

O lote de frutos de café usado na secagem era composto de 14,1% de frutos verdes, 77,9% de cerejas e 8,0% de secos. Em cada parcela de terreiro foram distribuídos 40 litros desse café. Os frutos receberam, durante todo o período de secagem, o revolvimento usual, a cada meia hora, das 8h às 16h. As avaliações foram realizadas através do controle da temperatura na massa superior dos frutos de café a cada 2 horas, durante o dia, com o uso de termômetro infravermelho de leitura digital. A umidade dos frutos foi medida através do uso de estufas e o tempo de secagem foi acompanhado até completar a umidade final ideal, de 12% nos grãos.

Na tabela 1, estão colocados os dados das temperaturas, medidas na massa de frutos em cinco períodos do dia, na média dos dias de secagem. Constam, também, os períodos (em dias) para completar a secagem em cada cor de piso testada. Verificou-se que as temperaturas na massa de café aumentaram a partir da manhã, atingindo o maior valor por volta do meio-dia, correspondente à hora do sol mais a pino, depois voltando a cair pela tarde (tabela 1). Pode-se observar, ainda, na média das temperaturas, nas diferentes cores de piso (tabela 1), que os maiores valores, na massa dos frutos, estão relacionados com a cor preta do piso. Essa cor resulta em temperaturas cerca de 15% superiores às demais colorações. Quanto ao período necessário para completar a secagem, verificou-se que, no piso de cor preta, o tempo foi de 11 dias, com ganho de 8,3% sobre o piso padrão de cor de cimento. O piso branco retardou ligeiramente o tempo e o vermelho não teve qualquer efeito no tempo de secagem do café.

O melhor desempenho da cor preta do piso deve estar ligado à maior absorção dos raios solares por essa coloração. Conclui-se que: as temperaturas na massa de café sobre o terreiro de piso de cor preta são mais elevadas e, com isso, o tempo de secagem é reduzido.

