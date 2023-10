Foto: Divulgação

Em continuidade aos trabalhos desenvolvidos durante a Semana do Trânsito, pela equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Varginha, foi desenvolvido no Via Café Shopping Center, nos dias de 10 e 11/10, um evento com a temática “Educação no Trânsito” destinado a população infantil, com “Contação de História com Tia Ésia.”

Fonte: Prefeitura de Varginha