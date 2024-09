Educação Física do Unis realiza aulas práticas de Atletismo no Estádio Municipal de Varginha

O objetivo dessas atividades é proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar na prática os conteúdos teóricos, aprimorando suas habilidades e competências para o mercado de trabalho.

Foto: Grupo Unis

Os alunos do 6º e 7º períodos do curso de Educação Física do Grupo Unis estão participando de aulas práticas de Atletismo no Estádio Municipal Dilzon Melo, em Varginha, popularmente conhecido como Melão. As atividades são promovidas pelos professores Erondina Leal Barbosa e Luís Gustavo Rabello, que estão conduzindo aulas conjuntas das disciplinas de Atletismo e Comportamento Motor.

De acordo com a professora Erondina, o Atletismo é uma modalidade essencial no desenvolvimento motor de crianças e adolescentes. “Durante este mês estaremos fazendo aulas práticas de Atletismo no estádio municipal de Varginha. É um momento de contextualizar a teoria de uma modalidade esportiva fundamental para o desenvolvimento motor. O atletismo é considerado esporte de base, sendo a modalidade de maior público em todas as edições dos jogos olímpicos e paralímpicos”, afirmou.

O objetivo dessas atividades é proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar na prática os conteúdos teóricos, aprimorando suas habilidades e competências para o mercado de trabalho. Além disso, a experiência no ambiente esportivo real permite uma maior compreensão da importância do Atletismo na formação de futuros profissionais da área, especialmente no que diz respeito à educação motora de crianças e adolescentes.

As aulas seguirão acontecendo ao longo de setembro, com a expectativa de preparar os alunos para intervenções pedagógicas eficazes e inovadoras nas escolas e centros de treinamento onde atuarão no futuro.

O curso de Educação Física promove, constantemente, atividades práticas que visam o desenvolvimento completo dos alunos, capacitando-os para serem profissionais de destaque no mercado.

Fonte: Grupo Unis