Educação Física do Unis realiza aula prática em Academia de Varginha

A atividade fez parte da disciplina de Fitness e Movimento.

Foto: Grupo Unis

No dia 1º de abril, os alunos do 5º período do curso de Educação Física, do Grupo Unis, tiveram a oportunidade de vivenciar uma aula prática na Academia Body Health, no bairro Santa Luiza. A atividade fez parte da disciplina de Fitness e Movimento, ministrada pela professora Bianca, que também é coordenadora do curso.

Durante a visita, os estudantes participaram das modalidades Bike Indoor e Body Balance, conduzidas pela professora Wanessa. A experiência permitiu que os alunos aplicassem na prática os conceitos teóricos estudados em sala de aula, além de conhecerem a estrutura e dinâmica de uma academia profissional.

De acordo com a professora Bianca, atividades como essa são fundamentais para a formação dos alunos, pois possibilitam um contato direto com a rotina profissional e ampliam a visão sobre o mercado de trabalho. “A vivência em espaços especializados e o contato com profissionais experientes contribuem significativamente para o desenvolvimento dos nossos alunos, preparando-os melhor para os desafios da profissão”, destacou.

A iniciativa reforça a importância da prática no processo de aprendizagem, proporcionando aos estudantes uma experiência imersiva e enriquecedora para sua futura atuação na área de Educação Física.

Fonte: Grupo Unis