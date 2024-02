Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária em Varginha

Foto: Prefeitura de Varginha

O Presidente do Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – CDCA, no uso de suas atribuições estatutárias e na forma dos artigos 17, 19 e 36 do Estatuto, vem convocar todos os associados para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 15 de março de 2024, no auditório de sua sede, no endereço Rua da Maçonaria, nº 75 – Vila Bueno, a instalar-se em primeira convocação, às 14h (quatorze horas) com a presença que represente, no mínimo, 1/2 (metade) do número de seus membros, e, caso não atinja o quórum, em última convocação, às 14:30h (quatorze e trinta horas), do mesmo dia, com qualquer número de seus associados, tendo a seguinte ordem do dia:

1) Eleição para recomposição de cargos da Diretoria.

Fonte: Prefeitura de Varginha