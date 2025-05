Ed. Física do Unis realiza Projeto Extensionista na Associação Aimorés

No dia 26 de abril, às 8h, os alunos do curso de Educação Física, sob a supervisão do professor Patrick Ribeiro, colocaram em prática seus conhecimentos realizando avaliações físicas com as crianças atendidas pela Associação Aimorés, um projeto social que há mais de uma década transforma vidas por meio do esporte, oferecendo aulas de futebol, judô e jiu-jitsu para crianças em situação de vulnerabilidade social. Além das atividades infantis, o projeto também conta com uma equipe de corrida e caminhada voltada para pais, mães e moradores da região, promovendo saúde, integração e qualidade de vida para toda a comunidade.

Essa ação marcou a culminância do Projeto de Extensão do 7º período! Durante os meses de fevereiro, março e abril, os estudantes se prepararam em sala para esse momento prático, fortalecendo a conexão entre teoria e realidade.

O encontro foi repleto de muito aprendizado, troca de experiências e cuidado com a saúde e o desenvolvimento das crianças. Mais do que números, essas avaliações permitem acompanhar a evolução física dos participantes e direcionar intervenções mais eficazes, mostrando, na prática, a importância do profissional de Educação Física na construção de uma sociedade mais saudável e ativa.

Parcerias como essa mostram como a Educação Física pode transformar realidades desde a infância. Os estudantes do Grupo Unis estarão de volta à Associação em junho para a devolutiva e o feedback dos resultados das avaliações, compartilhando com os alunos-atletas, professores e familiares os dados obtidos e orientações para continuidade do desenvolvimento físico e esportivo.

