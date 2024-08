Durante Operação em Varginha PM prende suspeito e apreende drogas

As motocicletas foram apreendidas e removidas pelo serviço de guincho credenciado.

Foto: PMMG

Na noite de quarta-feira (21/08), às 22h, a Polícia Militar de Varginha realizou uma operação bem-sucedida contra a venda de drogas na cidade. A ação se iniciou após uma denúncia recebida durante patrulhamento preventivo, onde um suspeito, estaria envolvido na comercialização de entorpecentes.

De acordo com as informações, o suspeito, de 24 anos, utiliza duas motocicletas distintas — uma Honda PCX de cor cinza e uma Yamaha XT 660 de cor vermelha — emplacadas em Varginha/MG, para realizar as entregas das drogas, sendo confirmada a denúncia.

Ele foi abordado no bairro Parque Bela Vista, conduzindo a Honda PCX, e tentou dar fuga do local, dispensando vários invólucros em um terreno baldio próximo. O suspeito foi imediatamente contido e, durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 1.272,00 e um aparelho celular.

No terreno baldio, foram encontrados invólucros contendo cocaína e um pequeno tablete de maconha. O suspeito, que já havia sido preso anteriormente por tráfico e posse de arma de fogo, autorizou a entrada dos policiais em sua casa, onde foram encontradas mais drogas, além de balança de precisão e utensílios utilizados para o preparo.

O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de plantão, juntamente com o material apreendido que totalizou 93 papelotes de cocaína, duas pedras brutas de cocaína, um tablete pequeno e uma bucha de maconha, sete comprimidos de ecstasy, o aparelho celular e uma balança de precisão.

As motocicletas foram apreendidas e removidas pelo serviço de guincho credenciado.

Fonte: PMMG