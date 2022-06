Dudu Ottoni solicita revitalização da quadra poliesportiva nas Três Bicas

Segundo o vereador, a promoção e valorização de locais adequados para a população é de suma importância para o desenvolvimento de Varginha.

Redação CSul / Foto: Câmara Municipal

O vereador Dudu Ottoni apresentou requerimento na Câmara Municipal que, solicita a Prefeitura de Varginha a revitalização da quadra poliesportiva localizada no bairro Três Bicas. Conforme o vereador, aquela localização está precisando de pintura, limpeza capina e iluminação.

A quadra fica no interior do conselho comunitário do bairro que, é administrada pela própria comunidade. O espaço possui salas, cozinha, banheiros, além de um pequeno salão onde eram realizadas missas nas quintas-feiras.

O vereador ressalta que, a solicitação é um desejo da população e afirma que, a manutenção periódica demonstra o zelo da administração pública por seus cidadãos, além de incentivar a prática de atividades saudáveis.

Conforme Dudu, a promoção e valorização de locais adequados e acessíveis para a população varginhense é de suma importância para o desenvolvimento do município.