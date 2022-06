Dudu Ottoni solicita informações sobre política remuneratória de agentes comunitários e de combate a endemias

Vereador apresenta questionamentos sobre os repasses do Governo Federal correspondentes ao piso salarial dos profissionais desta área, após promulgação da Emenda Constitucional 120.

Redação CSul / Foto: Câmara Municipal

Após ouvir o plenário da Câmara Municipal de Varginha, o vereador Dudu Ottoni solicitou informações sobre a política remuneratória dos profissionais que, exercem atividades de agente comunitário e de combate às endemias.

No requerimento, o vereador apresenta questionamentos sobre os repasses do Governo Federal correspondentes ao piso salarial dos profissionais desta área, após promulgação da Emenda Constitucional 120. Dudu também questiona a previsão do pagamento do novo valor aos agentes.

Conforme o vereador, a iniciativa vai de encontro a importância destes profissionais para a preservação e manutenção da saúde pública, que ficou ainda mais evidente durante a pandemia da Covid-19.

Ainda segundo Dudu, a emenda constitucional estabelece um piso salarial nacional de dois salários mínimos a categoria e prevê também adicional de insalubridades, além de aposentadoria especial, considerando os riscos inerentes às funções desempenhadas.