Dudu Ottoni pede reabertura do Restaurante Popular

Unidade chegou a fornecer 600 refeições por dia, durante seus anos de funcionamento.

Redação CSul / Foto: Câmara Municipal

O vereador Dudu Ottoni apresentou requerimento na Câmara Municipal que, solicita a Prefeitura de Varginha a reabertura do Restaurante Popular. A unidade que funcionava no refeitório do CAIC, no bairro Imaculada foi inaugurada em setembro de 2006 e encerrou suas atividades em outubro de 2012.

Dudu reforça que, a reabertura da unidade seria benéfica para a população visto que, a inflação tem atingido as famílias, tendo repercussão na alimentação dos munícipes. De acordo com o vereador, a retomada dos serviços aliviaria as dificuldades da massa trabalhadora.

A reativação do restaurante também já havia sido solicitada pelos vereadores Cláudio Abreu em 2017 e Dr. Lucas em 2021.

O Restaurante Popular chegou a servir em média 600 refeições por dia, durante seu funcionamento, com preço máximo de R$3.