Dr. Ricardo David Frota é empossado presidente da Associação Médica de Varginha

A cerimônia de posse foi seguida por um jantar dançante, onde os presentes puderam confraternizar.

Foto: Associação Médica de Varginha

Aconteceu ontem, sexta-feira (10), a solenidade de posse da nova diretoria da Associação Médica de Varginha (AMV), gestão 2023/2026. O ex-presidente da AMV, Dr. Adrian Nogueira Bueno, passou o mandato para o Dr. Ricardo David Frota, hematologista, em uma cerimônia marcante realizada na sede da entidade.

A cerimônia de posse contou com a presença de autoridades, membros da imprensa e médicos associados, bem como familiares e amigos dos envolvidos. Compuseram a mesa solene o ex-presidente da entidade e Secretário de Saúde, Dr. Adrian Nogueira Bueno, o Presidente eleito, Dr. Ricardo David Frota, o Prefeito Municipal de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, o vereador Dudu Ottoni, o Delegado adjunto do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais em Varginha, Dr. Luiz Henrique de Souza Pinto, o diretor de Provimentos da Saúde da Unimed Varginha, Dr. Renato Augusto Pereira e o Delegado suplente da Associação Médica de Minas Gerais junto com a Associação Médica Brasileira, Dr. Armando Fortunato Filho.

Em seu discurso de despedida, Dr. Adrian Bueno, que assume o cargo de secretário na nova gestão, saudou a todos os presentes e agradeceu aos que apoiaram durante os anos que esteve à frente da AMV. “Neste momento de finalizar nossa gestão quero agradecer, imensamente, aos colegas que comigo compartilharam desta tarefa, e aos demais sócios da Associação Médica de Varginha que, de vários modos, também participaram com contribuições à nossa Diretoria”.

Entre as atividades desenvolvidas durante sua gestão, destacou as melhorias na sede, como construção do elevador de acessibilidade, instalação da rede wi-fi em todo o prédio, troca da cobertura da área de lazer com uma nova iluminação e, recentemente, a compra de mesas e cadeiras de ferro. Relembrou também dos eventos realizados, como a 1ª Jornada de Especialidades Médica, Caminhadas Ecológicas e as homenagens feitas em vida aos médicos: Dr. Justino Damasceno Neto, Dr. José Eugênio Vilela Marinho, Dr. Luiz Carlos Coelho, e aos saudosos Dr. Ivan Frota da Silveira e Dr. Celso Augusto Miranda de Mesquita.

Na sequência, Dr. Adrian deu posse a nova diretoria, que fica à frente da associação médica até outubro de 2026. Ao assumir a presidência, Dr. Ricardo David Frota exaltou a importância da AMV. “Nossa nobre missão é a propagação de conhecimentos científicos que nos permitem o aprimoramento da prática clínica, onde teremos uma brilhante programação de palestras e debates, difundindo informações de qualidade. Disse aos colegas que a Associação Médica de Varginha será do tamanho que queremos que ela seja, portanto, convido a todos a sonharmos alto e nossas atitudes expressem o juramento hipocrático que proferimos e nossas ações demostrem o melhor como seres humanos em permanente evolução”, disse o médico.

Eleita no dia 16 de agosto com a chapa única ‘Tradição e Evolução’, a diretoria conta com dezesseis membros, sendo:

Presidente:

Dr. Ricardo David Frota

Vice Presidente:

Dr. Francisco Roberto Lello Santos

Secretário:

Dr. Adrian Nogueira Bueno

Diretor Financeiro:

Dr. Rogério Maiolini

Vice-Diretor Financeiro:

Dr. Luiz Henrique de Souza Pinto

Diretor Cientifico:

Dr. Gustavo Eugênio Martins Marinho

Diretora Social:

Dra. Andréa Araújo Duarte

Diretor de Patrimônio:

Dr. Sérgio Martins Pinto

Diretor de Esporte:

Dr. Alexandre Assad de Morais

Delegados da AMMG

Efetivos:

Dr. Alberto Severo de Paiva Filho

Dr. Tiago Faria Silva

Suplente:

Dr. João Eugênio do Prado Neto

Dr. Rodolfo Caldas Ramos da Silva

Conselho Fiscal:

Dra. Adriana Garcia Vieira Bueno

Dr. John Patrick Taves

Dr. Lucas Marques Cincoetti

Fonte: Associação Médica de Varginha