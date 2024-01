Domingo Varginha vai PARAR! 1ª Carreata e Motociata Salve o Enrico

Convite para famílias de Varginha e região para 1ª carreata em prol do Enrico. Motociclistas e motoristas de todos os seguimentos, esperamos vocês neste dia, que será histórico!

Fonte: Redação CSul

O Diário Correio do Sul convida todos os varginhenses e população da região, para participarem da primeira carreata/motociata em apoio à campanha “Salve o Enrico”, marcada para este domingo (28).

Enrico, um menino de apenas 5 anos de idade, de Varginha, foi diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença neuromuscular genética, que causa fraqueza progressiva e perda de massa muscular, afetando os movimentos do corpo (voluntários e involuntários). Seus pais, Marina Geraldeli e Erick Cavalcanti, estão correndo contra o tempo para que Enrico tenha o tratamento com uma medicação inovadora, chamada Elevidys, aprovado pelo FDA nos EUA.

No momento está sendo utilizado no tratamento de crianças de 4 e 5 anos. Essa medicação é de alto custo, cerca de 3 milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões de reais.

A carreata/motociata está agendada para este domingo (28/1), com concentração a partir das 8 horas e saída programada para as 9 horas, na Avenida Olívio Bregalda, Bairro Santa Luíza, em Varginha.

Apoie essa causa pelo Enrico e por todas as crianças que precisam do tratamento para a síndrome de Duchenne. Toda ajuda será bem vinda!

Salve o Enrico; Chave pix é email: salveoenrico@gmail.com em nome de

Marina Mesquita Geraldeli Carvalho,

agencia 0500, conta 026838915-7 Banco Iti (Itaú)

(Mãe do Enrico).