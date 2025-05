Domingo é dia de teatro no Museu Municipal de Varginha

Foto: Divulgação

O próximo domingo promete ser de alegria e aprendizado para a criançada no Museu Municipal. Às 10h30, será apresentado o espetáculo infantil “Cada Palhaço no seu Galho”, uma peça repleta de humor, música e mensagens educativas que encantam o público de todas as idades.

Com muita leveza e diversão, os palhaços protagonistas abordam temas essenciais do cotidiano infantil, como a importância da boa alimentação, os cuidados com a saúde bucal e o respeito ao meio ambiente. Através de cenas lúdicas e interativas, o espetáculo reforça valores que contribuem para a formação de hábitos saudáveis e conscientes desde os primeiros anos de vida.

A entrada é gratuita, mas os convites são limitados. Eles poderão ser retirados no Museu Municipal nesta quinta-feira, dia 08 de maio, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A organização recomenda que os interessados garantam seus ingressos com antecedência.

Iniciativas como essa reforçam o papel do teatro como ferramenta de educação e transformação. Ao unir entretenimento com informação, “Cada Palhaço no seu Galho” se torna uma excelente oportunidade para as famílias vivenciarem momentos de cultura e aprendizado.

A direção é de Marcos Misael, Produção das produtoras, Kramer Produções do produtor Vitor Rodrigues Kramer Araújo, Líbório Produções de Oleir Libório Pereira e Marcelo Promoções Artísticas.

O projeto “Visite o Museu” é realizado pela Cia Sagitarius de Teatro – Ponto de Cultura com apoio da Lei Paulo Gustavo no âmbito Estadual.

Fonte: Lindon Lopes