Domingo é dia de Bailinho à fantasia no Via Café Shopping Center

Foto: Via Café Shopping

Para encerrar as férias de julho de forma festiva, o Via Café Shopping Center promove neste domingo, dia 3 de agosto, uma edição especial do “Bailinho à fantasia”. A atividade é destinada para crianças de todas as idades e será realizada, das 14h às 17h, no Espaço Via Café. A entrada é gratuita.

A estrutura contará com muitas brincadeiras: recreação infantil, presença de personagens surpresa, pintura de rosto e, claro, desfile de fantasias. Toda a diversão também será embalada por ritmos variados, que levarão a criançada e os papais a se movimentarem bastante.

A coordenadora de marketing do shopping, Priscila Pompeu, ressalta que o evento será marcado por atividades de interação. “Sempre nos empenhamos em trazer atividades divertidas, mas que também garantam criatividade e conforto para todas as famílias. Por isso, temos certeza que o nosso bailinho será a melhor forma de encerrar essas férias”, afirma.

Fonte: Luciana Trindade / Via Café Shopping