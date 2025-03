Diretoria do VEC se reúne com Prefeitura de Varginha

Foto: Redes Sociais / Varginha Esporte Clube

O Varginha Esporte Clube (VEC) segue fortalecendo sua relação com o poder público em busca do crescimento do futebol em Varginha e região. Na última semana, o presidente Thiago Vergueiro e o vice-presidente Luciano Anastasia estiveram na Prefeitura de Varginha para uma reunião produtiva com o prefeito Leonardo Ciacci, o secretário de Esportes Milton Tavares Júnior e o subsecretário Jaime Macedo.

O apoio da Prefeitura de Varginha tem sido fundamental para a estruturação do clube e para o fortalecimento do esporte local. A diretoria do time acredita que, juntos, é possível transformar o VEC em um grande orgulho para a cidade, incentivando o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento para a população.

Através de suas redes sociais, o “Tricolor do Sul de Minas” agradeceu a receptividade e a parceria, garantindo que seguirão trabalhando lado a lado para fazer do VEC um clube cada vez mais forte.

Fonte: Varginha Esporte Clube