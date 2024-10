Diretor da Minasul participará de evento que discute o uso de tecnologia no agronegócio

O evento é gratuito, será realizado de forma híbrida (presencial e online) e é aberto ao público; no entanto, é necessário realizar a inscrição antecipadamente para garantir a vaga.

Foto: Divulgação

No dia 16 de outubro, São Paulo (SP) será palco do evento “Tokenização do Agro”. A atividade reunirá especialistas do setor para discutir novas tecnologias que podem ser aplicadas ao campo. O diretor de Novos Negócios da Minasul, Luis Henrique Albinati, está confirmado entre os palestrantes da trilha de conteúdo sobre inovação no agronegócio. O evento é gratuito, será realizado de forma híbrida (presencial e online) e é aberto ao público; no entanto, é necessário realizar a inscrição antecipadamente para garantir a vaga.

Especialistas e entusiastas do agronegócio terão um encontro marcado com a inovação. “Tokenização do Agro” é um evento dedicado a discutir a aplicação de novas tecnologias no setor e é promovido pelo ecossistema de inovação do Banco Bradesco, o Inovabra. Esta edição é a segunda de uma trilha de conhecimento já iniciada. Neste encontro, será debatida a aplicação da tecnologia blockchain no agronegócio.

Durante três horas, o público poderá acompanhar a discussão entre especialistas sobre a implementação da tecnologia e como produtores rurais, empresas do setor e o meio ambiente podem se beneficiar. Blockchain é um conceito e uma arquitetura de banco de dados que permite o rastreamento de informações e transações de forma segura, transparente e descentralizada. Um dos exemplos mais populares é o Bitcoin, uma criptomoeda criada em 2008 que hoje vale mais de US$ 60 mil.

Luis Henrique Albinati, diretor de Novos Negócios da Minasul, será um dos palestrantes desta edição. Ele irá falar sobre a “Democratização do Token”, compartilhando um pouco do trabalho desenvolvido na cooperativa. Albinati aposta na democratização da tecnologia para os cooperados e tem obtido resultados significativos. Ele é um dos responsáveis pela criação do Coffecoin, uma criptomoeda ancorada no café depositado junto à Minasul.

“É uma grande honra participar deste evento. A Minasul sempre se destacou por sua busca incessante por inovação e pela democratização da tecnologia entre nossos cooperados. Irei mostrar como a tokenização pode transformar o agronegócio, trazendo mais transparência e eficiência. Através de iniciativas como o Coffecoin, que conecta nossos produtores ao mercado de forma segura, buscamos não apenas melhorar a rentabilidade, mas também contribuir para a sustentabilidade do setor. Estou ansioso para compartilhar nossas experiências e aprender com outros especialistas. Juntos, podemos levar o agronegócio brasileiro a novos patamares.”, enfatiza Luis Henrique Albinati.

Além da palestra de Albinati, a programação inclui depoimentos de produtores, painéis sobre os benefícios da tokenização e a apresentação de startups que atuam na área. O evento é híbrido, permitindo que participantes acessem as discussões presencialmente ou online.

Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de outubro, data do evento, através do site oficial: https://www.sympla.com.br/evento/tokenizacao-do-agro-o-centro-da-revolucao-digital-do-setor/2638357#event-location. As vagas são limitadas. As atividades acontecem das 9h às 12h. Presencialmente, o evento ocorrerá no auditório do Banco Bradesco, na Avenida Angélica, 2529, Bela Vista, em São Paulo (SP).

Fonte: Leonardo Beneton / Minasul