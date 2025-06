Direito do Unis simula julgamento no Fórum da Comarca de Varginha

Foto: Grupo Unis

No dia 05 de junho de 2025, o Curso de Direito do Centro Universitário do Sul de Minas, realizou, no salão do júri do Fórum da Comarca de Varginha, um julgamento simulado como parte da disciplina de Filosofia Geral e Jurídica, ministrada pelo professor Carlos Faustino. Nesta atividade, os alunos do 1º período de Direito de Varginha foram divididos em dois grupos, encarregados de defender e acusar os réus da obra “O Caso dos Exploradores de Cavernas”, de Lon Fuller.

Durante o evento, os grupos demonstraram suas habilidades em argumentação, conhecimento técnico e persuasão perante um júri composto por sete profissionais: os advogados Danilo Silva, Rodrigo Ladeira, Otávio Sanches e Letícia Vieira, além do mestre em Educação e filósofo Thiago Sales, o doutor em Ciências Sociais e Políticas Fernando Guisso e o estudante do 7º período do curso de Direito do Unis e estagiário do setor jurídico da Instituição Rodrigo Castellar, os quais atuaram como avaliadores do julgamento.

Ao término da simulação, os convidados forneceram valiosas observações aos estudantes, ressaltando a importância e o êxito da atividade, que promoveu um ambiente de aprendizado dinâmico e interativo.

De acordo com o professor Carlos Roberto Faustino, “a atividade foi uma excelente oportunidade para os estudantes aprimorarem suas habilidades de argumentação e desenvolvimento crítico. O empenho demonstrado por todos os participantes é digno de nota e reflete o comprometimento que buscamos incutir no ensino jurídico. O debate é fundamental para que os futuros juristas contemplem diferentes perspectivas e desenvolvam competências essenciais para atuar de forma eficaz na contemporaneidade. Estou muito satisfeito com os resultados e com a participação ativa de todos os estudantes”.

