Dinâmica Produtiva Brasileira mostra recuperação em Janeiro

A dinâmica produtiva brasileira voltou a crescer após dois meses de queda, atingindo resultado de 0,92%.

No primeiro mês de 2025, o Indicador de Dinâmica Produtiva (IdP) apresentou boa recuperação da economia brasileira após dois meses de recuo e uma tênue desaceleração no resultado de Minas Gerais.

O IdP é um indicador econômico mensal calculado pelo Instituto Federal do Sul de Minas (Campus Carmo de Minas) em parceria com o Departamento de Pesquisa do Grupo UNIS e o GEESUL. O objetivo é verificar o comportamento dos setores econômicos tendo como fonte os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), a Pesquisa Mensal do Comércio Varejista Ampliado (PMC) e a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), todos divulgados pelo IBGE, sempre com dois meses de defasagem.

A dinâmica produtiva brasileira voltou a crescer após dois meses de queda, atingindo resultado de 0,92%. O setor agrícola foi o principal destaque com expansão de 3,26% sendo a maior da série histórica do IdP iniciada em fevereiro de 2024. O setor de comércio e serviços avançou 1,01%, desagrupando o resultado é possível verificar que o comércio varejista ampliado cresceu 2,29% e o setor de serviços teve uma queda de -0,24%. O setor industrial ficou estável (0,04%), o que resulta em um alívio após três meses de queda. Para o coordenador da pesquisa professor Pedro Portugal “esse resultado nacional traz algumas boas percepções, visto que a forte expansão do setor agrícola pode contribuir para o controle dos preços de alimentos. Além disso, a expansão em um patamar não muito elevado deve permitir que o controle inflacionário, via políticas monetárias contracionistas, não provoque uma recessão econômica mais profunda”.

A economia mineira teve alta de 0,18% um pequeno recuo em relação ao registrado no mês anterior (0,22%). A exemplo do resultado nacional, o setor agrícola teve a maior elevação (2,22%). A indústria avançou 0,83%, após dois meses de recuo. Enquanto isso, setor de comércio e serviços recuou -0,41%. Ao decompor este resultado, nota-se que os serviços tiveram queda de -1,73% e o comércio varejista ampliado cresceu 1,03%. Para o professor Pedro “a queda no setor de serviços em Minas Gerais deve ser analisada com bastante critério, pois esse resultado ocorre depois de quatro meses consecutivos de forte expansão”.

O resultado nacional medido pelo IdP mais uma vez mostrou muita convergência com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do PIB nacional, cujo resultado de janeiro foi de 0,88%. “De uma forma geral, o nível de atividade econômica no Brasil, que apresentou desaceleração em novembro e dezembro, mostrou nesse mês um retorno da expansão, porém mais controlada. Isso é importante para que o controle inflacionário ocorra sem uma queda abrupta da atividade econômica” concluiu o professor.

Fonte: Grupo Unis