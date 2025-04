“Dicionário da Literatura Mineira” será lançado na Biblioteca de Varginha

O evento, gratuito e aberto ao público, integra a programação da 10ª Noite Mineira de Museus e Bibliotecas.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

No dia 10 de abril (quinta-feira), às 19h, a Biblioteca Pública Municipal de Varginha receberá o lançamento do “Dicionário da Literatura Mineira”, de autoria de Adolfo Maurício Pereira. A abertura do evento contará com a apresentação dos músicos da Orquestra Filarmônica de Varginha, sob a regência do maestro Cassiano Maçaneiro no espaço do Museu Municipal.

Aos interessados pela literatura mineira, o “Dicionário da Literatura Mineira” apresenta uma profusão de informações sobre o tema, organizadas em verbetes ora bem sucintos ora bem mais alargados. O livro foi lançado pela Polo Books e conta com 335 páginas.

Fruto de pesquisas pessoais do autor, literato e residente em Cruzília/MG, além de informações acumuladas ao longo de décadas. A obra não é acadêmica, traz informações sobre instituições, obras e personagens da literatura mineira.

Na oportunidade, o autor fará um breve relato sobre a publicação e autografará o livro que estará à venda no local.

A Noite Mineira de Museus e Bibliotecas é uma ação realizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult/MG), por meio da Superintendência de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade, com apoio da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) e da Diretoria de Museus (DIMUS). Em Varginha, a iniciativa é executada pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural e Biblioteca Pública.

A Biblioteca Pública de Varginha está localizada na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro. Mais informações pelo (35) 3690-2141.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha