Dia V: colaboradores da Cemig realizam ação em prol do Lar São Vicente de Paulo 

Voluntários da Cemig promoveram uma roda de conversa com os idosos, durante evento comemorativo realizado no Lar São Vicente de Paulo.

Foto: Cemig

A última semana de agosto marcou mais uma edição do Dia Nacional do Voluntariado – Dia V, ação promovida com o objetivo de mobilizar e incentivar a realização de ações solidárias. Em Varginha, os empregados da Cemig se mobilizaram em uma campanha que arrecadou fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal em prol dos idosos assistidos pelo Lar São Vicente de Paulo.

A entrega dos produtos arrecadados aconteceu nesta quinta-feira, 31/8, quando os voluntários promoveram uma roda de conversa com os idosos, durante evento comemorativo realizado na instituição.

Além da iniciativa realizada em Varginha, os empregados da Cemig celebraram o Dia Nacional do Voluntariado com atividades realizadas na Vila Zilah Sposito, em Belo Horizonte, e colaboraram com ações promovidas pela Copasa em Pouso Alegre, Montes Claros e Divinópolis.

Segundo o Gerente de Sustentabilidade da Cemig, Adiéliton Galvão de Freitas, a participação no Dia V é uma oportunidade única para todos que desejam contribuir com ações voltadas para o bem comum. “O Dia V é uma iniciativa que tem impactado positivamente as instituições atendidas, proporcionando momentos de integração, troca de experiências e, acima de tudo, o fortalecimento de valores fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna” – afirma.

O Agente de Relacionamento com Clientes da Cemig, Sidnei Vitor Pereira, que participou como voluntário na ação, relata a satisfação de fazer parte da iniciativa. “Dedicar algumas horas para estar com os idosos e poder ouvir suas histórias é uma experiência enriquecedora. Somos acolhidos com carinho, com muita expectativa. São momentos de muita emoção e alegria”.

Voluntariado empresarial Cemig

Com o propósito de ser, cada vez mais, uma empresa socialmente responsável, a Cemig busca fomentar projetos e ações voluntárias que tenham um papel transformador na sociedade, investindo em programas de transformação por meio da educação, empreendedorismo, esporte e cultura.

O Programa Você – Voluntariado Cemig, tem como finalidade estimular e difundir a solidariedade e o trabalho voluntário dos colaboradores, a fim de promover o desenvolvimento humano e contribuir com o bem-estar das comunidades onde atua. Além disso, estudos mostram que o serviço voluntário melhora a confiança entre as pessoas, aumenta a colaboração, melhora o networking e a motivação. Desde 2018, o programa registrou mais de 1.700 voluntários, que dedicaram 9.947 horas a projetos sociais, beneficiando mais de 28 mil pessoas.

Fonte: Cemig