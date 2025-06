Dia Mundial do Doador de Sangue: Um gesto que salva vidas

Foto: Prefeitura de Varginha/Divulgação

O dia 14 de junho é reconhecido como o Dia Mundial do Doador de Sangue. Em todo o mundo são organizadas ações e eventos que objetivam conscientizar sobre a necessidade de se fazer doações regulares de sangue para garantir que todos os indivíduos e comunidades tenham acesso a produtos sanguíneos seguros como parte integral da saúde universal.

O processo de doação de sangue é rápido e seguro, sendo um ato solidário e de cidadania. Consiste em doar o próprio sangue; uma única doação pode beneficiar até quatro vidas. E pode salvar pessoas que se submetem a tratamentos de doenças crônicas, intervenções médicas de grande porte e complexidade, tais como, doenças oncológicas, cirurgias, ou situações de urgência.

O ciclo de doação de sangue compreende nove etapas: 1º captação do doador para a doação voluntária. 2º conscientização na qual é possível passar as informações de todo o processo aos voluntários, em seguida, na 3º etapa ocorre o cadastro, momento no qual é preenchida uma ficha com dados de identificação do provável doador. 4º triagem clínica onde é realizada avaliação clínica do candidato, associado a aplicação de um questionário. 5º triagem hematológica onde é feita a análise da gota de sangue captada. 6º coleta, que é a acoplagem de 450 ml de sangue. 7º triagem laboratorial das amostras. 8º distribuição e 9º procedimentos transfusionais.

Durante a triagem clínica, os possíveis doadores são submetidos a uma anamnese individual e sigilosa, que se trata de um diálogo mediado por uma entrevista semiestruturada com profissionais médicos. Será feita a verificação do estado clínico do possível doador, de maneira que a coleta de sangue possa ocorrer em pessoas saudáveis, evitando futuros agravos aos doadores e/ou pacientes que receberão a hemotransfusão.

O doador apto deve dispor de idade entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 kg, no entanto, os menores de 18 anos devem estar sob autorização do responsável. Sobre o estado de saúde do doador, o mesmo deve estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas últimas horas que antecedem a doação, ter dormido no mínimo 6 horas nas últimas 24 horas, evitar fumar pelo menos 2 horas antes e não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores. Sendo assim, para homens a frequência máxima é de quatro doações anuais, com pausa de dois meses, e a mulher, três vezes ao ano, com pausa de três meses.

O Brasil possui alguns parceiros em projetos para o fortalecimento da doação voluntária. Porém, mesmo com alguns projetos os hemocentros não ficam 100% abastecidos. A doação é um ato de solidariedade espontânea, entretanto algumas vezes pode estar vinculado a determinado paciente conhecido, nesses casos, dá-se o nome de solidariedade orgânica.

Os doadores de sangue além de favorecer alguém com sua atitude solidária, também, podem se apropriar de alguns direitos que lhes cabem, por exemplo, ao apresentar a carteira de doador, o benefício da meia entrada em estabelecimentos culturais, a isenção total ou parcial em concursos públicos e a folga no trabalho a cada 12 meses no ato da doação, segundo a consolidação das leis trabalhistas.

Diante disso, com o intuito de disseminar a importância, e conscientizar a população sobre o abastecimento dos hemocentros, tendo em vista o valor em ser solidário com qualquer pessoa que necessite da vida que o sangue humano pode ofertar a qualquer indivíduo, busca-se ampliar o quantitativo de doações, onde se faz necessário por vezes romper a barreira dos mitos, difundindo as verdades sobre a doação de sangue, para que os não doadores entendam a importância e quais os aspectos clínicos necessários para o ato.

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde, Biblioteca Virtual em Saúde.