Dia Mundial do Café: Importância da bebida para o Brasil, Minas e Varginha

Estimativa da Conab é de produção de 54,9 milhões de sacas para este ano.

Redação CSul: Guilherme Campos / Foto: Divulgação/Emater-MG

Nesta sexta-feira (14), é comemorado o Dia Mundial do Café, data que homenageia uma das bebidas mais adoradas do mundo: o café! Seja ele carioca, pingado, cappuccino, americano ou expresso, o café é uma paixão mundial, sem dúvidas.

O café é uma das bebidas mais populares do planeta. Para se ter uma ideia, em 2020, o consumo no mundo ultrapassou 160 milhões de sacas. Em percentuais, isso representa um crescimento de 1,3% em relação ao ano de 2019.

De acordo com o Sumário Executivo – Café, de setembro de 2021, documento da responsabilidade do Ministério da Agricultura Pecuária e Estabelecimento, o Brasil é considerado o maior produtor e exportador de café do mundo, seguido do Vietnã e da Colômbia.

O Brasil é o maior exportador de café no mercado mundial e ocupa a segunda posição, entre os países consumidores da bebida. O país responde por um terço da produção mundial de café, o que o coloca como maior produtor mundial, posto que detém há mais de 150 anos.

Safra 2023

Na segunda quinzena de janeiro, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou o 1° levantamento da safra de café 2023. A estimativa da entidade é de uma produção de 54,9 milhões de sacas de café para este ano.

No anúncio dos números, o presidente da Conab, Guilherme Beiro, observou que, apesar de 2023 ser um ano de bienalidade negativa, a previsão para a presente safra de café é superior em 7,9% em relação a colhida em 2022. O dirigente ainda explicou que, do total estimado, 37,4 milhões de sacas serão de café arábica, volume 14% superior ao obtido em 2022, e 17,5 milhões correspondem a sacas de café conilon beneficiado, produção 3,8% inferior a do ano passado.

Para o café arábica, a Conab estima inicialmente uma retomada de produção em Minas, principal estado cafeicultor. Isso gera impactos positivos sobre a perspectiva nacional, mesmo com os efeitos da bienalidade negativa sobre muitas das regiões produtoras.

Segundo o superintendente substituto de Informações da Agropecuária da Conab, Rodrigo Souza, a área total produtiva do Brasil aumentou em relação ao ciclo passado. Além disso, também há uma estimativa de incremento na produtividade média, principalmente devido aos rendimentos médios esperados em Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

Quanto ao café conilon, a perspectiva para a atual temporada é de certa redução do potencial produtivo, depois de uma safra recorde em 2022. Isso porque eventos climáticos no Espírito Santo, principal estado produtor da espécie, tiveram forte impacto sobre as lavouras em fases iniciais do ciclo.

Para a safra 2022/2023, a estimativa de produção mundial de café é de 172,8 milhões de sacas. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), isso representa uma alta de 4% na comparação com a temporada anterior.

Dia internacional e dia nacional do café

O Dia Mundial do Café, em 14 de abril, é uma data bastante popular. Além dela, existe também o Dia Internacional do Café, em 1° de outubro.

O Dia Internacional do Café foi criado em 2015 por iniciativa da OIC – International Coffee Organization. A ideia dos membros da OIC era organizar uma única celebração do café em todo o mundo.

Mas, como o café é amado e consumido em vários países pelo mundo, cada nação criou o seu Dia Nacional do Café.

Já em 2005, por iniciativa da ABIC – Associação Brasileira da Indústria de Café, havia sido criado no Brasil o Dia Nacional do Café, comemorado em 24 de maio.

Maior produtor do Mundo

Os mineiros têm muito o que comemorar. Se Minas Gerais fosse um país, o estado seria o maior produtor de café do mundo.

A relevância no cenário internacional é uma história de muitos capítulos, desde o aumento significativo da produtividade nas últimas décadas e o avanço no uso de tecnologias, passando pela mudança de comportamento em relação ao hábito de consumir a bebida até a conquista de novos mercados com a produção de cafés certificados. “Café é oportunidade, satisfação, realização, alegria. Café é vida”.

Com essas palavras e entusiasmo, a cafeicultora Carmem Lúcia de Brito, do município de Três Pontas, define a importância da cafeicultura para as famílias que dependem da atividade. Carmem Lúcia está entre as cem mulheres mais importantes do agronegócio do país, segundo a Forbes Brasil.

O café em Minas (2021), Produção: 22,1 milhões de sacas, Área: 1,3 milhão de hectares, Municípios: 451 municípios (com lavouras acima de 10 hectares), Exportação: US$ 4,4 bilhões (Principal produto de exportação do agro mineiro), Mercado Mundial: Exportado para 93 países e N° de Cafeicultores: 45.109.

Varginha e o Café

Estrategicamente localizada, Varginha está situada a 300 km de Belo Horizonte, São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Juiz de Fora e a 340 km do Rio de Janeiro e 380 km de Santos-SP.

Além disso, a cidade margeia o Lago de Furnas, conhecido entre os mineiros como o MAR de MMINAS. A cidade, ficou mundialmente conhecida em 1996, quando supostamente foi visitada por uma criatura alienígena, tornando desde então a cidade do ET. O caso teve repercussão mundial, com isso a cidade investiu em pontos turísticos que remetem ao ocorrido, como a Nave do ET na área central e o Museu do ET, recentemente inaugurado no alto da Vila Paiva.

Porém, Varginha leva outro título; a de uma das principais praças de comércio de café do Brasil, exportando café para o mundo todo. O município reúne prestadores de serviços, armazéns, corretoras e as principais exportadoras do café brasileiro, além de possuir unidade da Receita Federal e o Porto Seco Sul de Minas, por onde escoa grande parte da produção de café para o mercado internacional.

A praça de negócios de café verde em Varginha influencia diretamente a vida de cerca de três milhões de pessoas no Sul de Minas, abastece o comércio, o poder de consumo, impactando na geração de renda daqueles que vivem da sua produção e comercialização. Toda essa influência e a geração de uma gama de negócios ligados com a cultura do café, tornou Varginha líder em exportação de café verde arábica em 2019, pois mobilizou todos os setores da sociedade.

Uma boa leitura e um bom cafezinho!

Fonte: Agência Minas, Conab, Agência Brasil e Atlantica Coffee.