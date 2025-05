Dia do Trabalhador em Varginha terá a tradicional Pescaria no Parque

Pescaria ocorre simultaneamente no Parque Municipal Novo Horizonte e no Parque Centenário, das 7h às 17h no dia 1º.

Foto: Prefeitura de Varginha

O feriado do Dia do Trabalhador em Varginha terá a tradicional “Pescaria no Parque” e com uma grande novidade: acontecerá simultaneamente no Parque Municipal Novo Horizonte e também, desta vez, no Parque Centenário.

A iniciativa é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, para oferecer à população, em especial aos trabalhadores, um momento de lazer para comemorar o Feriado do Dia do Trabalhador.

Atenção, pois a pescaria deve ser realizada somente com iscas na vara ou no molinete. As carpas pescadas deverão ser devolvidas.

A pescaria, além de proporcionar momento de descontração em família nos parques, auxilia no controle da população de peixes nos lagos, uma vez que as espécies existentes ali não possuem predadores naturais.

Então, se programe:

Pescaria nos Parques Novo Horizonte e Centenário:

Dia: 1º de maio, quinta-feira, feriado

Horário: das 7h às 17h

Entrada: doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá.

Fonte: Prefeitura de Varginha