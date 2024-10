Dia do Idoso em Varginha tem oficinas de valorização da Folia de Reis

Ação faz parte das iniciativas de salvaguarda da Folia de Reis, uma das tradições mais importantes da cultura popular de Varginha.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Em comemoração ao Dia do Idoso, celebrado na última terça-feira (01/10), a Fundação Cultural de Varginha realizou duas oficinas, no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 3, no bairro Urupês, e no Centro de Convivência dos Idosos – CCI, no bairro Corcetti. A ação, promovida por meio da Coordenadoria Técnica do Patrimônio Cultural, faz parte das iniciativas de salvaguarda da Folia de Reis, uma das tradições mais importantes da cultura popular de Varginha.

A bibliotecária Eliana Costa, responsável pela atividade, destacou a importância de preservar esse patrimônio cultural imaterial, registrado desde 2015. Os participantes, em sua maioria idosos assistidos pelo CRAS e CCI, acompanharam uma palestra ministrada pela arquiteta Danielle Guimarães, seguida por uma roda de conversa onde compartilharam memórias sobre a Folia de Reis. O evento também contou com a exibição do documentário “No Caminho de Reis de Varginha” e a confecção de bandeiras.

A coordenadora do CCI, Leila Aparecida, ressaltou a importância do desenvolvimento de atividades que promovem o envelhecimento ativo e o fortalecimento dos vínculos sociais e familiares. “O CCI tem por objetivo contribuir para um envelhecimento saudável e para a prevenção de situações de risco social. Receber esta oficina no Dia do Idoso reforça nosso compromisso com a valorização dessa fase da vida”, destacou Leila.

Já Patrícia Albuquerque, assistente social e coordenadora do CRAS 3, enfatizou a importância de celebrar o Dia do Idoso como forma de conscientizar sobre a valorização dos idosos na sociedade. “Queremos que eles se sintam pertencentes, trabalhando a autoestima e reforçando seu papel ativo na comunidade”, comentou.

O objetivo da oficina foi elevar o envolvimento cultural dos idosos, resgatar tradições e promover a socialização, fortalecendo os vínculos comunitários, reforçando o compromisso da Fundação Cultural com a valorização das tradições locais e o envolvimento da comunidade.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha