Dia do Gari terá programação especial esse ano

Programação especial para comemorar a data desses profissionais que diariamente recolhem o lixo na cidade

Existe um grupo composto por 54 profissionais em Varginha que sem ele, a população talvez teria muita dificuldade no seu dia-a-dia. Trata-se da equipe de garis (coletores de lixo), para quem a Prefeitura está preparando, como todo ano faz, uma programação especial para comemorar a data desses profissionais que diariamente recolhem o lixo de norte a sul e de leste a oeste da cidade.

“Todos os anos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA – programa três cafés especiais para que os garis de todos os turnos possam participar”, explica o secretário Joadylson Barra Ferreira. Neste ano, a Prefeitura de Varginha está divulgando a data com alguns dias de antecedência para despertar a população quanto à importância desses profissionais para manter casas, ruas e a cidade limpa. “O que a gente espera é que essa categoria receba respeito, gratidão, educação e carinho de todos, pois os garis trabalham arduamente, sempre dispostos e bem-humorados, tanto é que parte da população reconhece o trabalho deles e os presenteia principalmente no Natal”, destaca Joadylson.

A SEMEA também pede à população para que tenha cuidado com o lixo de um modo geral, como ao embalar adequadamente materiais perfuro-cortantes que podem ferir os garis, não colocar o lixo na calçada com muita antecedência do horário do caminhão coletor passar para que não fique espalhado e dificulte o recolhimento e respeitar os dias da coleta seletiva que é feita em toda a cidade. “Portanto, vamos comemorar o dia 16 de maio com destaque para a dignidade dos garis”, finaliza o secretário de Meio Ambiente.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha