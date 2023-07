Dia de Proteção as Florestas em Varginha

A presença dos instrutores do CBMMG garantiu a orientação adequada e a aplicação das melhores práticas de segurança.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio ambiente, vem informar que por dois anos consecutivos foi realizado no dia 29 de junho de 2023 pelo 6º Comando Operacional de Bombeiros (6º COB)/9ºBBM, no Parque Natural Municipal São Francisco de Assis o Manejo Integrado do Fogo (MIF), que se trata de uma técnica que consiste na redução do combustível (vegetação invasora tais como matos, capins, braquiárias) em áreas estratégicas e previamente mapeadas para fazer uma redução desta vegetação diminuindo assim, as intensidades dos incêndios que possam acometer as áreas de interesse ambiental, promovendo a recuperação ambiental dessas áreas.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o CBMMG realizaram estudo prévio e mapearam as áreas, afim de proteger regiões do parque de onde o acúmulo de material combustível invasor (diversos tipos de capins) colocava severamente uma área de recuperação ambiental em risco em caso de incêndios florestais durante o período crítico de seca, agosto e setembro.

Esta técnica normalmente é aplicada antes do período crítico dos incêndios florestais.

A atividade contou com a participação de 23 alunos do Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, CPCIF 2023 / 6º COB, sendo 16 (dezesseis) BMs do CBMMG, 02 (dois) BMs do CBMPB e 05 Militares da Escola de Sargento das Armas (ESA), além de 6 instrutores do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CMMG).

A participação dos alunos do CPCIF nessa atividade proporcionou uma oportunidade de aprendizado prático, permitindo que eles adquirissem conhecimentos e habilidades necessárias para atuar de forma eficiente na prevenção e combate a incêndios florestais. Além disso, a presença dos instrutores do CBMMG garantiu a orientação adequada e a aplicação das melhores práticas de segurança.

A técnica foi empregada com sucesso e desde ano passado já vem gerando resultados. Desde a primeira aplicação do MIF no parque, em junho do ano passado, foi possível visualizar a importância da gestão do fogo na Unidade de Conservação, sendo que não foi registrada nenhuma ocorrência de incêndio no interior do parque após o MIF, tendo em vista que o foco das áreas foi a recorrência de inícios de incêndios florestais. Este ano foi trabalhada área onde o acúmulo de material combustível invasor (diversos tipos de capins) colocava severamente uma área de recuperação ambiental em risco, sendo assim, essa vegetação foi suprimida pelo fogo técnico dando espaço para as espécies nativas se desenvolverem e dispersarem suas sementes em solo livres de espécies invasoras, bem como proporcionando condições de não propagação de incêndios no período crítico.



O sucesso dessa iniciativa reforça o comprometimento do Corpo de Bombeiros Militar com a proteção do patrimônio ambiental e a segurança da população. Agradecemos a todos os envolvidos nesse trabalho conjunto, que visa preservar as belezas naturais de nossa região e garantir um futuro sustentável para as gerações presentes e futuras.

Fonte: Prefeitura de Varginha