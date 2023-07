Dia de festa no centro de Convivência do Idoso, CCI no bairro Corcetti

Teve comida típica, broa de pau a pique, bolo de fubá, caldo de feijão e Pipoca, boa música pra bailar e muito mais.

Foto: Prefeitura de Varginha

O Arraiá da Amizade que reuniu pessoas com 60 anos e mais, assistidas pelo programa e equipes responsáveis pelos CRAS e Lar São Vicente de Paulo.

Teve até noiva, um grande baile com todo mundo vestido a caráter. Não faltou nem o Correio Elegante com mensagens de carinho e otimismo.

Teve comida típica, broa de pau a pique, bolo de fubá, caldo de feijão e Pipoca, boa música pra bailar e muito mais.

E a festa, organizada pela Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, contou com a presença do secretário Manoel, do vice-prefeito Leonardo Ciacci e do prefeito Vérdi Melo que deixaram uma mensagem de carinho de ara todos os participantes.

“Foi muito bom ver famílias reunidas em um Ambiente de alegria e paz. Estão todos de parabéns”, disse o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Varginha