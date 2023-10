Dia das Crianças com atividades em Varginha

Outra atração será o 1º Festival de Rolimã, das 12h às 17h, na Av. Porto Seco, bairro Aeroporto.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha informa que apoia evento que será realizado na Concha Acústica e na Praça do ET, pela manhã, das 8h às 11h.

Já no Zoológico, a entrada será franca. A artista plástica da Secretaria Municipal de Turismo e Comercio – SETEC – Cristina Marchiori, estará no Paiquerê (dentro do Zoo), das 9h às 16h para atividades com as crianças. “Visitem o Parque Zoobotânico”, convida a SETEC.

O Memorial do ET vai abrir normalmente todos os dias. No Planetário será exibido “PLANETA CHOCOLATE” que conta a história de dois jovens extraterrestres de uma galáxia distante, descobrem algo misterioso com sabor a chocolate. Maravilhados pelo sabor, partem com o seu Mestre numa aventura espacial à procura de um planeta de chocolate. Viajam pelo Universo até a nossa Via Láctea, pesquisando cada planeta do sistema solar tentando encontrar o de chocolate. Vão aprender muitas coisas interessantes sobre o nosso Sistema Solar. Será que vão conseguir encontrar o Planeta Chocolate? Duração de 25 minutos. Faixa etária: livre.

Outra atração será o 1º Festival de Rolimã, das 12h às 17h, na Av. Porto Seco, bairro Aeroporto. “Quem não tiver “trolinho” poderá pegar emprestado”, informa a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL.

Fonte: Prefeitura de Varginha